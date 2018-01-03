به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، گیلان، گلستان و همدان از استان هایی هستند که برای حضور در جشنواره تجسمی فجر احکام خود را دریافت کردند.

این بخش از جشنواره با هدف توجه به هنرمندان استان ها و انعکاس آثار آنها در سطح ملی و با رویکرد بینارشته ای به این رویداد هنری کشور افزوده شده است.

طی جلسه ایی که با هدف هماهنگی و تشریح برنامه ها با حضور دبیران جشنواره و مدیران هنری استان ها در محل ستاد برگزاری جشنواره تشکیل شد، برنامه ریزی ها در هر استان بررسی و هماهنگی های لازم مورد بحث قرار گرفت. همچنین در جلسه مذکور کمک‌هزینه آماده سازی و نمایش آثار از سوی ستاد برگزاری جشنواره، لوح سپاس، معرفی هنرمند و چاپ آثار در کتاب جشنواره به همراه اختصاص بیمه هنرمندان و عضویت در موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر مصوب شد.

در ادامه این جلسه پیشنهاد شد که یک روز به عنوان روز هنر استان در محل برگزاری نمایشگاه جشنواره در تهران اختصاص یابد تا این مراسم فرصت مغتنمی برای نکوداشت مقام هنرمند معرفی شده باشد.

افتتاحیه این بخش از دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در روز ۱۲ بهمن سال جاری در هر استان برگزار و نمایشگاه تا ۲۲ بهمن دایر خواهد بود.

دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ۳ بهمن الی ۴ اسفند در موسسه فرهنگی و هنری صبا برگزار می شود.

عکس های خبر از تبسم ارگی است.