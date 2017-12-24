اعلام اسامی راه یافتگان به مرحله دوم انتخاب جشنواره تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، اسامی راه یافتگان به مرحله دوم انتخاب آثار نمایشگاه جشنواره دهم تجسمی از طریق پنل شخصی هنرمندان در سایت رسمی این جشنواره به این نشانی اعلام شد.

اعضای شورای هنری این دوره جشنواره پس از ۸ روز ارزیابی آثار و بررسی اطلاعات ثبتی هنرمندان شامل اطلاعات شخصی، رزومه، نمونه آثار قبلی، تصاویر بخش مسابقه، استیتمنت ها و ... از میان ۱۰۶۵۰ اثر ۱۵۹ اثر را برای ورود به مرحله دوم انتخاب برگزیدند.

همچنین، علاقمندان می توانند برای دریافت جزییات انتخاب آثار به سایت جشنواره مراجعه کنند.

مرحله دوم انتخاب برای بررسی اصل آثار ۱۶ الی ۱۸ دی ماه برگزار و طبق فراخوان ۱۸ دی ماه اسامی راه یافتگان نهایی به فراخوان دهمین جشنواره بین المللی اعلام می شود.

هنرمندانی که نسبت به بخش اولیه انتخاب آثار اعتراض دارند در صورت تمایل می توانند درخواست بازبینی آثار خود را به صورت کتبی تا ۶ دی ماه سال جاری به صورت حضوری یا از طریق شماره ۶۶۵۷۶۱۳۱ به دبیرخانه دایمی ارسال کنند.

دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ۳ بهمن الی ۴ اسفند در تهران برگزار می شود.