به گزارش خبرنگار مهر، دو ماهی از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در بازار می‌گذرد. طرحی که هدف اصلی‌اش، کاهش آمار واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه به کشور است و کوتاه کردن دست قاچاقچیان از تامین بازار این کالای مورد نیاز مردم را دنبال می‌کند.

آبان‌ماه امسال بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که قرار است در طرحی منسجم و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات غیررسمی گوشی‌های تلفن همراه را به کشور، به حداقل برساند و راه را برای واردکنندگان رسمی هموارتر کند. در این میان حتی مسافران هم که گوشی‌های تلفن همراه را به عنوان کالای همراه مسافر، از سایر کشورها به ایران وارد می‌کردند نیز، از سایه سنگین این طرح در امان نماندند و اکنون، آنها هم باید در مبادی ورودی، این کالاها را رجیستر کرده و سپس از آن استفاده نمایند.

به این ترتیب، واردات غیررسمی کالاها از طریق همراه مسافر هم به حداقل می‌رسد و چنانچه مسافران ورودی به ایران، شرایط لازم برای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه خود را رعایت نکنند؛ کالای آنها قاچاق محسوب شده و اجازه پشتیبانی در شبکه رسمی تلفن همراه کشور را نخواهد داشت.

تمام دارندگان تلفن همراه از برند آیفون تا قبل از تاریخ ۱۴ آذرماه حتما حداقل یکبار گوشی خود را با سیمکارت خود روشن کرده و فعال کنند تا شناسه گوشی آنها در سامانه ثبت گردد، مشخص گشته بود که بعد از این تاریخ، هر گوشی یا تبلت غیرقانونی از این برند، حتی در صورت روشن شدن نیز، ثبت نخواهند شد و پس از یک ماه قطع خواهند شد.

بنابراین به محض روشن شدن این تجهیزات پس از آن تاریخ، برای آنها پیامکی مبنی بر محتوای مذکور، یعنی غیرقانونی بودن تجهیز و عدم دریافت خدمات اپراتوری تا یک ماه آینده ارسال شده است.

در این میان پیش از این اعلام شده بود که پیامکی به مشترکان گوشی تلفن همراه که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، ارسال شده که بر مبنای آن، قرار بر بود که اگر برخی اقدامات انجام نشده باشد، گوشی آنها قطع خواهد شد؛ به عبارت دیگر طبق اعلام کمیته اجرای طرح رجیستری، این دسته از افراد که برای گوشی غیرقانونی آنها پیامک قطع ارسال شده، طی روزهای آینده، از خدمات اپراتوری محروم خواهند شد.

اما نکته حائز اهمیت در این میان با گذشت دو ماه از اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، افزایش دوبرابری واردات رسمی این کالاها است؛ به نحوی که طی آبان و آذرماه مطابق با آمارهای رسمی گمرک، واردات گوشی‌های تلفن همراه به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر شده است.

واردات رسمی گوشی دو برابر شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه از روز گذشته(پنجشنبه) خبر می‌دهد و می‌گوید: در آبان و آذر که فاز اول اجرای این طرح آغاز شده، واردات رسمی گوشی های تلفن همراه به کشور دو برابر شده است.

مجری طرح رجیستری تلفن همراه می‌افزاید: بر این اساس شاهد آن هستیم که واردات قانونی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد که واردات قاچاق روز به روز تضعیف شود.

وی تصریح می‌کند: بر اساس توافق صورت گرفته با گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده بود تا سامانه ای جهت ثبت گوشی های مسافری طراحی شود که بر این اساس ظاهرا در موعد مقرر این اتفاق رخ نداده و برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم به زودی تمهیدات جدیدی را در خصوص تلفن همراه وارداتی به صورت کالای همراه مسافر خواهیم اندیشید.

بر این اساس باید منتظر ماند و دید که با پیشرفت اجرای این طرح و حساسیت بیشتر مردم نسبت به خرید گوشی‌های تلفن همراه قاچاق یا رسمی، چه سرنوشتی برای واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه رقم خواهد خورد؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد قاچاقچیان نیز از این پس، ریسک واردات گوشی‌ تلفن همراه را بالا خواهند دید و دیگر برایشان حضور در این بازار جذاب، سودده نخواهد بود؛ به خصوص اینکه آنها طعم خوش اختلاف قیمت ناشی از واردات غیررسمی و بدون پرداخت تعرفه و عوارض و سود گمرکی را سالهای سال چشیده‌اند و اکنون طعم گس ساماندهی گوشی‌های تلفن همراه برایشان خوشایند نخواهد بود.