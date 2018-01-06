سمنان نیازمند عدالت در توزیع متوازن اعتبارات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس، احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی طی پیامی انتصاب چاووشی به‌عنوان استاندار سمنان را تبریک و از زحمات خباز که ۲۶ماه تصدی استانداری این استان را بر عهده داشت، تقدیر کرد.

در پیام همتی آمده است: حوزه انتخابیه این‌جانب مجموعه‌ای از شهرهای فرهنگی، گردشگری، صنعتی و عشایری است که ضرب‌آهنگ خوش تولید، اشتغال، وحدت و همدلی را می‌سرایند؛ این شهرها برای توسعه همه‌جانبه نیازمند عدالت در توزیع متوازن اعتبارات و منابع اقتصادی و انسانی بر اساس آمایش سرزمینی است، به‌خصوص مرکز استان سمنان که نسبت به سایر استان‌ها به آن بهای لازم داده نشده و باید به‌اندازه جایگاه اداری و اجتماعی و کشوری آن توسعه یابد.

در بخش دیگری از این پیام می‌خوانیم: ان‌شاءالله با حضور حضرت‌عالی و بازخوانی مجدد موفقیت جغرافیایی شهرها به برنامه‌ریزی و جذب سرمایه‌گذاری خواهید پرداخت تا مردم این دیار که در انتخابات ریاست جمهوری بارأی خود تعهد و اعتقادشان را به دولت تدبیر و امید به اثبات رسانیده‌اند همچنان امیدوارانه از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام دولت در استان حمایت کنند.

در پایان از تلاش‌های خالصانه و صادقانه محمدرضا خباز قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم.