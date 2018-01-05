۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

آغاز پخش «تصویر زندگی» از شنبه در شبکه دو

سری جدید «تصویر زندگی» با رویکرد حالِ خوب خانواده ایرانی از شنبه ۱۶ دی ماه روانه آنتن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، بخش اصلی برنامه «تصویر زندگی» شامل مستندهایی است درباره زندگی های واقعی مردمی که دارای یک ویژگی منحصر به فرد هستند.

«تصویر زندگی» هر هفته با یک موضوع خاص به پویش هایی هفتگی می پردازد که با عکس ها و فیلم های ارسالی از سوی بینندگان کامل می شود.

«خیال راحت» عنوان بخش روانشناسی این برنامه است که با کارشناسی بهروز اتونی پخش می شود. از دیگر بخش های «تصویر زندگی» می توان به دو آیتم «درباره سالمندان» و «درباره کودکان» اشاره کرد. همچنین بخش آشپزی با تمرکز بر اصلاح روش تغذیه و استفاده از غذاهای سالم، ساده و ارزان و گفتگو با کارشناسان و متخصصان رشته های پزشکی، جامعه شناسی، حقوقی و ... از دیگر بخش های این برنامه است.

«تصویر زندگی» کاریست از گروه خانواده به تهیه کنندگی محمود محمودی و با اجرای نیلوفر امینی فر، محسن آزادی، رامین شاملو و محمدرضا محبی که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

