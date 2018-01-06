به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر را با ۸ بازی در دو روز پشت سر گذاشتیم که مهم ترین اتفاق در این هفته ناکامی همه تیم های بالای جدول در کسب پیروزی بود. پرسپولیس، فولاد، پارس جنوبی، پیکان و استقلال از پیروزی در این هفته باز ماندند تا سایپا بالاترین تیم در جدول باشد که این هفته پیروز شده باشد.

* هت تریک لیگ در صفر - صفر

پر تکرار ترین نتیجه در روزی که گذشت مساوی صفر-صفر بود. در هفته هجدهم سه بازی با این نتیجه به پایان رسید تا به نوعی در رقم خوردن این نتیجه هت تریک صورت گرفته باشد. استقلال مقابل تراکتورسازی، پرسپولیس مقابل نفت تهران و پارس جنوبی مقابل سپاهان به این نتیجه رسیدند. به جز این ۳ مساوی دیدار تیم های فولاد و سیاه جامگان نیز با مساوی یک-یک به پایان رسید تا هفته هجدهم در کل هفته‌ای پر مساوی باشد.

* تنها تیم برنده خارج از خانه

گسترش فولاد تنها تیمی بود که در این هفته توانست خارج از خانه پیروز شود. این تیم که هفته گذشته یک شکست خانگی مقابل ذوب آهن متحمل شده بود، در هفته هجدهم با شکست دادن سپیدرود در رشت هم آن شکست را جبران کرد و هم موقعیت خود را در جدول بهتر کرد.

به این ترتیب سپیدرود هم تنها تیمی بود که در این هفته در خانه شکست خورد.

* «فیروز» برنده جدال کریمی‌ها

دیدار گسترش فولاد و سپیدرود را باید جدال دو کریمی روی نیمکت دو تیم دانست. یک طرف کریمی کهنه کار و با تجربه‌ای به نام فیروز و در سوی دیگر میدان یک کریمی تازه کار در مربیگری به اسم علی. این تقابل در نهایت به سود مربی کهنه کار میهمان به پایان رسید تا سپیدرود در اولین گام با سومین مربی فصلش نیز طعم شکستی دیگر را بچشد. حالا این تیم با تحمل ۱۱ شکست در ۱۸ مسابقه از این حیث رکورددار لیگ برتر است و لقب پر شکست ترین تیم را به خود اختصاص داده است.

* پرگل ترین بازی هفته

در هفته‌ای که بازی‌های کم گلی را پشت سر گذاشتیم، سایپا و استقلال خوزستان با رد و بدل کردن ۵ گل جور بقیه تیم‌ها را کشیدند. در این دیدار شاگردان علی دایی موفق شدند میهمان شان را با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب کنند تا این بازی پر گل ترین بازی هفته نام بگیرد.

* رکورد شکنی حسینی

در باره رکورد شکنی سید حسین حسینی از دیروز تا به حال زیاد گفته و شنیده و نوشته شده. سنگربان جوان آبی پوشان که در این فصل کاپیتان این تیم را نیمکت نشین خود کرد و خودش را بعنوان دروازه‌بان شماره یک این تیم معرفی کرد، نهمین کلین شیت خود در این فصل و هشتمین کلین شیت متوالی‌اش را در هفته هجدهم ثبت کرد تا دقایق گل نخوردن وی به مرز ۷۸۸ دقیقه برسد. دروازه بان جوان آبی پوشان در عنفوان جوانی یک رکورد بزرگ را در لیگ برتر به نام خود کرد تا رسما سری در میان بزرگان فوتبال در بیاورد.

* بهترین گل زن؟

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم هیچ بازیکنی نداشتیم که در یک بازی بیشتر از یک گل بزند. به این ترتیب نمی‌توان در هفته هجدهم لقب بهترین گلزن را برای بازیکنی در نظر گرفت.

* هفته‌ای بدون پنالتی

نکته عجیب و جالب مربوط به هفته هجدهم در بدون پنالتی بودن این هفته است. در هیچ یک از بازی‌های این هفته داوران به نشانه ضربه پنالتی در سوت خود ندمیدند. این اتفاق در حالی افتاد که بسیاری از تیم ها مدعی پنالتی هایی بودند که با اشتباه داوران دیده و گرفته نشد. برخی از کارشناسان نیز بر ادعای تیم های مدعی صحه گذاشتند تا مشخص شود که حداقل چند پنالتی از دست داوران در رفته است.

* ۱۸ اخطار و ۲ اخراج

در هفته هجدهم داوران ۱۸ بار کارت زرد خود را به نشانه اخطار از جیب شان خارج کردند و کارت قرمز آنها ۲ بار مورد استفاده قرار گرفت که هر دو کارت قرمز در یک بازی به بازیکنان خاطی داده شد. در دیدار تیم های پدیده و صنعت نفت ابتدا اکبر صادقی هافبک تیم پدیده در دقیقه ۸۳ با کارت قرمز مستقیم داور جریمه شد و دو دقیقه بعد علی عبدالله زاده مدافع صنعت نفت با دریافت کارت زرد دوم با کارت قرمز جریمه شد تا تیمش ۱۰ نفره به بازی ادامه دهد.

* خشن ترین تیم هفته

تیم فوتبال پدیده با ۴ کارت زرد و یک کارت قرمز خشن ترین تیم هفته هجدهم بود. حسین فاضلی، میلاد کمندانی، محمدرضا خانزاده و سعید صادقی بازیکنان اخطاری پدیده بودند و اکبر صادقی نیز بازیکن اخراجی این تیم بود. بعد از پدیده، تیم ذوب آهن با دریافت ۳ کارت زرد دومین تیم خشن در هفته هجدهم بود.

* سنت شکنی نفت با مربی جدید

​تیم نفت تهران که برای چهارمین بار در این فصل با پرسپولیس دیدار داشت، با یک مربی جدید به مصاف این تیم رفت. هومن افاضلی در این بازی موفق شد پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی متوقف کند تا نه تنها بعد از ۳ شکست این تیم مقابل پرسپولیس در ۳ بازی گذشته سنت شکنی کرده و برای اولین بار باعث شود نفت از پرسپولیس در این فصل شکست نخورد، بلکه به لطف همین یک امتیازی که گرفت تیم نفت را در اولین روز مربیگری اش از بین دو تیم در معرض خطر سقوط خارج کند.

* زود هنگام دیرهنگام ترین گل

زودهنگام ترین گل هفته را مرتضی تبریزی مهاجم تیم ذوب آهن در دقیقه ۱۲ بازی وارد دروزاه پیکان کرد. دیرهنگام ترین گل در این هفته توسط محمد مهدی عسگری بازیکن تیم سیاه جامگان به تیم فولاد زده شد. این گل که گل مساوی تیم سیاه جامگان بود در دقیقه ۹۳ بازی به ثمر رسید تا تیم مشهدی یک تساوی ارزشمند را در خانه فولاد، تیم دوم جدول از آن خود نماید.