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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۸

واکنش کمیته انضباطی چیست؟

تراکتورسازان فاتح میدان ادب و اخلاق نشدند!

تراکتورسازان فاتح میدان ادب و اخلاق نشدند!

تماشاگران تراکتورسازی در بازی با استقلال در هفته هجدهم لیگ برتر چنان پرشور ظاهر شدند و شعار دادند که تلویزیون هم مجبور شد برای مدتی صدای ورزشگاه را قطع کند!

به گزارش خبرنگار مهر، «علاوه بر پیروزی، فاتح میدان ادب و اخلاق هستیم.» این عنوان بیانیه باشگاه تراکتورسازی قبل از بازی با استقلال بود. تراکتوری ها که از اتفاقات بازی قبل با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی دلخور و ناراحت بودند، با انتشار یک بیانیه تاکید کردند که در دیدار با استقلال، به دنبال تلافی نیستند.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: « اگرچه اتفاقات تلخ مسابقه قبلی و نابخردی هتاکان قلب های مردم شریف آذربایجان را به درد آورده اما وقت آن است که به جای تلافی و مقابله به مثل با نشان دادن فرهنگ اصیل و ادب و اخلاق اسلامی الگوی متفاوتی از رفتار هواداران پرشور تراکتورسازی به تصویر بکشیم که در تاریخ فوتبال ایران ماندگار باشد.

هتاکان هفته گذشته مدعی شدند که رفتارهای زشت و غیر قابل توجیه آن روز به تلافی وقایع تبریز بوده اما عدم صحت این دروغ بزرگ را با ارائه تصویری متفاوت از فرهنگ هواداران تراکتورسازی اثبات می کنیم!»

با این حال چیزی از شروع بازی تراکتور با استقلال نگذشته بود که تماشاگران تراکتورسازی توهین‌ها را آغاز و با سردادن شعارهای منشوری، تلویزیون را مجاب به قطع صدای ورزشگاه کردند.

تراکتورسازی در هفته گذشته و بعد از بازی با پرسپولیس با صدور چند بیانیه، کمیته انضباطی را تحت فشار قرار داد که مقصر اتفاقات آن مسابقه، تماشاگران پرسپولیس بوده اند و در نهایت پرسپولیس را از یک بازی با هوادار محروم کرد. شاید تراکتوری‌ها وقتی روز بازی با استقلال بیانیه دیگری را با عنوان «تبریز، ادب دیاریمیز تراکتور افتخاریمیز» را منتشر می کردند و می خواستند علاوه بر کسب سه امتیاز، «فاتح میدان ادب و اخلاق» باشند، تصور نمی‌کردند سکوهای آنها شعارهای به مراتب بدتر از تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی سر بدهند.

حالا و در این شرایط باید دید واکنش کمیته انضباطی به رفتار سکوهای ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز چیست. آیا کمیته انضباطی در قبال توهین ها و شعارهایی که تمامیت ارضی ایران و حساسیت های قومی را تحت تاثیر قرار می دهد، برخوردهای جدی صورت خواهد داد یا خیر؟

کد مطلب 4191874

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    نظرات

    • وحید IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
      0 0
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      به خدمت شما عرض شود که در استادیوم سهند (یادگارامام) هیچ شعار منشوری داده نشد
    • مهدی IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
      0 0
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      دلیل این همه مماشات با تماشاگرنماهای طرفدار تراکتورسازی چیه؟ چرا باهاشون برخورد نمیشه و اجازه میدن به مردم و به تمامیت ارضی ایران توهین کنند؟ ملت ایران از این وضع ناراحت هستن
    • میلاد 68 IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
      0 0
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      سلام، دلیل محروم نشدن این تیم بی فرهنگ چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا تیم های دیگه نماینده ای در مجلس ندارن؟
    • پرسپولیس کبیر IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
      0 0
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      چرا تراکتور رو محروم نمیکنن؟ چرا تیمی که پرچم کشور دیگه ای رو میاره ورزشگاه، شعار خلیج عربی میده نباید محروم بشه؟ چرا همه بازیکن های سرباز باید به این تیم برن؟
    • شهروند IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
      0 0
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      من نمیدونم چرا این همه به اینها فضا میدن تا هرچی دلشون میخواد میگن ...با این وضعیت روزی رو خواهیم دید که پرچم کشور عزیزمون ایران رو بطور علنی به آتش بکشن ... مرگ یک بار شیون یک بار ... بسته دیگه . ..

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