به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه گفت: مصوبات و کمکهای دولت در جریان زلزله کرمانشاه، به خصوص در زمینه تسهیلات و کمکهای بلاعوض، نسبت به دیگر حوادث غیرمترقبه، بی‌سابقه بوده است.

وی با اشاره به مشکل چغندرکاران استان افزود: مشکل چغندرکاران و عدم تعیین تکلیف وضعیت آنها، در افکار عمومی بازتاب منفی داشته است. اگر اقدام عاجل صورت نگیرد نمی‌توانیم پاسخگوی افکار عمومی دراین خصوص باشیم. صنعت، معدن، تجارت سریعتر ورود جدی به این موضوع داشته باشد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مشکلات چغندرکاران با نامه نگاری حل نمی شود. مدیرکل جهاد کشاورزی استان به هر طریق ممکن، پیگیر یارانه منابع التفاوت قیمت برای کارخانه های قند استان باشد.

وی گفت: احداث کارخانه قند سوم از ضرورتهای صنعتی و کشاورزی استان است. محیط زیست باید در چارچوب مقررات خود، در رفع موانع تولید در استان تلاش کند.

بازوند خاطرنشان کرد: در سفر رئیس محترم قوه قضاییه به استان، شاه بیت فرمایشات ایشان در جلسه شورای اداری استان، «لزوم امنیت سرمایه گذاری» بود. ‌ باتوجه به وضعیت ویژه استان در بحث اشتغال، توقع داریم دستگاههای نظارتی و بازرسی حداکثر انعطاف و همکاری را برای رفع موانع تولید در استان داشته باشند.