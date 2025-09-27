به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه نشست ویژه‌ای به ریاست دکتر شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و اعضای هیئت‌مدیره کارخانه قند جدید در استانداری برگزار شد.

هدف از این نشست، بررسی جزئیات اجرای تفاهم‌نامه سفر رئیس‌جمهور به استان و رفع موانع موجود بر سر راه احداث سومین کارخانه قند کرمانشاه بود.

در این جلسه، مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های گاز، برق، راه و آب گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های پیش‌رو برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این پروژه ارائه کردند. همچنین چالش‌ها و نیازهای موجود برای آغاز عملیات اجرایی کارخانه به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شعبانی در این نشست با اشاره به تأکید ویژه استاندار کرمانشاه بر ضرورت تسریع در روند احداث کارخانه سوم قند، اظهار کرد: این طرح به‌عنوان یک صنعت مادر، نه‌تنها در ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در استان نقش‌آفرین خواهد بود، بلکه می‌تواند زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی و دامپروری کرمانشاه را فراهم سازد.

وی افزود: احداث این کارخانه می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه کشت چغندر قند مطرح شود و در کنار دو واحد فعال موجود، سهم کرمانشاه را در صنعت قند کشور پررنگ‌تر کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با حداکثر توان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن موانع پیش روی اجرای این پروژه را برطرف کنند تا هر چه سریع‌تر شاهد آغاز عملیات ساخت و بهره‌برداری از این واحد مهم صنعتی باشیم.