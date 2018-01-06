با این عینک ویدئو ضبط کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت اکتون عینک آفتابی به نام ACE Eyewear تولید کرده که می توان از آن برای ضبط ویدئو از محیط اطراف و ارسال مستقیم و بی واسطه این ویدئوها به شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب، فیس بوک و اینستاگرام استفاده کرد.

عینک مشابه اسنپ چت که اسپکتکل نام داشت و تنها با شبکه اجتماعی خود اسنپ چت سازگار بود، با استقبال زیادی مواجه نشد و زیانی ۴۰ میلیون دلاری را برای شرکت سازنده به ارمغان آورد.

می توان از ACE Eyewear برای پخش ویدئوهای زنده در شبکه های اجتماعی و ارسال عکس و فیلم به آنها استفاده کرد. دقت عکس های تهیه شده توسط این عینک آفتابی ۸ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدئو با کیفیت فوق دقیق یا HD نیز می باشد.

زاویه دید دوربین این عینک ۱۲۰ درجه است و با کلیک کردن بر روی دکمه جاسازی شده بر روی بالای قاب سمت چپ عینک فعالیت آن آغاز می شود. عمر باتری این عینک تنها برای فیلم برداری به مدت ۱.۵ ساعت کافی است. البته این رقم در حالت آماده یا استندبای به ۸۰ ساعت افزایش می یابد.

عینک یادشده ضد آب و ضدگرد و خاک است و حافظه آن ۴ گیگابایت ظرفیت دارد. در حالی که عینک اسپکتکل تنها برای ۳۰ ثانیه ضبط ویدئوی مداوم قابل استفاده بود این رقم در مورد ACE Eyewear به ۴۰ دقیقه می رسد. قیمت این عینک که در اوایل بهار به بازار می آید ۱۹۹ دلار است.