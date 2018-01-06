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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

با این لامپ هوشمند قهوه سازتان را هم روشن کنید

با این لامپ هوشمند قهوه سازتان را هم روشن کنید

این روزها تولید و عرضه لامپ های هوشمند افزایش یافته و اکثر این لامپ ها بر مبنای حضور افراد در محیط روشن و خاموش می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، اما شرکت سیلوانیا لامپ هوشند تازه ای به نام اسمارت پلاس را در نمایشگاه سی ای اس به نمایش گذاشته که با فناوری اپل هوم کیت سازگاری دارد و لذا می توان از آن برای کنترل و مدیریت دیگر لوازم منزل با استفاده از آیفون و ای پد استفاده کرد.

این لامپ به طور خودکار و در صورت شناسایی فردی در محیط اطراف روشن و خاموش می شود و تنظیم شدت نور آن هم با فرامین صوتی ممکن است. همچنین می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که با صدور برخی فرامین صوتی خاص خطاب به این لامپ دیگر لوازم برقی یا آشپزخانه هم فعال شوند.

به عنوان مثال می توان با ادای عبارت صبح به خیر هم این لامپ را روشن کرد و هم فعالیت دستگاه قهوه ساز برای درست شدن صبحانه را ممکن کرد.

لامپ یادشده از طریق بلوتوث به کلیه سیستم ها و دستگاه های مجهز به سیستم عامل iOS متصل می شود و لذا استفاده از آن نیاز به سخت افزار اضافی ندارد. اپل کنترل آن با اپل تی، اپل هوم پد هم ممکن است. قیمت این لامپ ۲۶ دلار است و اوایل بهار روانه بازار می شود.

کد مطلب 4191945

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