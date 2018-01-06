۶۵۰ واحد مسکن شهری در خراسان جنوبی در دست ساخت است

حامد دائمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در خراسان جنوبی تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است.

وی با بیان اینکه این واحدها در طبس مسینا، گزیک، بیرجند، آبیز شهرستان زیرکوه و امیرآباد بیرجند ساخته شده است، گفت: زیربنای این واحدها بین ۸۰ تا ۹۰ متر مربع است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن خراسان جنوبی تصریح کرد: این واحدها با تسهیلات ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومانی ویژه مسکن روستایی با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله ساخته شده است.

وی صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی را یکی دیگر از وظایف بنیاد مسکن در روستاها عنوان و بیان کرد: تاکنون ۶۴ هزار و ۸۳۷ جلد سند در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان با همکاری ثبت اسناد صادر که از این تعداد ۱۱ هزار و ۹۲۴ جلد مربوط به قبل از استان شدن خراسان جنوبی و ۵۹ هزار و ۹۱۳ جلد نیز بعد از تفکیک استان صادر شده است.

دائمی ادامه داد: در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ قریب به ۸۸ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان شناسایی شده است که از این تعداد ۶۲ هزار واحد بهسازی و نوسازی شده و از استحکام لازم برخوردار است.

وی بیان کرد: حدود ۲۷ هزار واحد در سطح استان از مصالح کم دوام، بی دوام و فرسوده برخوردار هستند و با کوچکترین زلزله یا زمین لرزه تخریب و متاسفانه شاهد فجایع نابهنگامی خواهیم بود.