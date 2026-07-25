صدور ۳۵۲ جلد سند مالکیت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تنها عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گفت: تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن در روستاهای استان از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد مسکن خراسان جنوبی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هکتار زمین در سطح استان برای اجرای طرح‌های مسکن روستایی تأمین شده و اقدامات لازم برای واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است.

تنها با اشاره به صدور اسناد مالکیت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵۲ جلد سند مالکیت در سطح استان صادر شده و بخشی از اسناد صادرشده مربوط به واحدهای مسکونی روستایی و بخشی نیز مربوط به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت است.

تنها ادامه داد: صدور اسناد مالکیت با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان انجام می‌شود و این روند برای تعیین تکلیف مالکیت واحدهای مسکونی روستایی و تثبیت حقوق مالکان ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اظهار کرد: پرونده متقاضیان زمین پس از بررسی، پالایش و احراز شرایط وارد مرحله تخصیص زمین می‌شود و تاکنون برای تعدادی از متقاضیان زمین پیش بینی شده است.

تنها در ادامه افزود: در این زمینه ۱۷ گروه متشکل از ۳۴ کارشناس سازمان‌دهی شده‌اند تا در صورت وقوع حوادث، عملیات ارزیابی واحدهای مسکونی را انجام دهند.

به گفته وی، همچنین ۶۳ سایت در شهرستان‌های استان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت بحران، اسکان و ارزیابی شناسایی و مشخص شده است تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.