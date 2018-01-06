محسن حموله در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مشکلات اساسی در حوزه اسباب‌بازی در سطح کشور را نبود یک اتحادیه مستقل در این صنعت مهم و تاثیر گذا دانست و افزود: از تاسیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی، نزدیک ۱۹ سال می‌گذرد ولی تا کنون هیچ اقدامی‌در این زمینه و لازم است برای سرو سامان دادن به این حوزه، اتحادیه مستقل اسباب بازی در سطح کشور ایجاد شود تا پیگیر حق و حقوق تولیدکنندگان حتی فروشندگان و واردکنندگان اسباب بازی باشد.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر، بخش اسباب‌بازی‌های وارداتی با خرازی‌ها و اسباب‌بازی‌های داخلی با اتحادیه پلاستیک و نایلون است و لازم است یک اتحادیه و انجمن صنفی مستقل در این حوزه وجود داشته باشد و امید می‌رود راه‌اندازی انجمن صنفی کارفرمایان و فروشندگان اسباب‌بازی استان تهران، مقدمه ای برای شکل‌گیری اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان اسباب بازی باشد.

حموله به این که بیش از ۴۰۰ فروشگاه اسباب بازی در شهر تهران وجود دارد، اشاره و بیان کرد: قانون امور صنفی به این مساله اشاره می‌کند که اگر ۳۰۰ واحد صنفی در یک حوزه فعالیت کنند، باید اتحادیه مستقلی شکل بگیرد اما هنوز اسباب بازی، انجمن صنفی مستقی ندارد. حتی انجمن خرازی‌ها بخشی را به طور تخصصی به واردکنندگان اسباب بازی اختصاص نداده یا اتحادیه پلاستیک و نایلون ساختمان مستقلی را برای طراحان اسباب بازی در نظر نگرفته یا تولیدکنندگان اسباب بازی های چوبی و مقوایی نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند.

او به طرح ساماندهی فروشگاه های اسباب بازی اشاره و بیان کرد: در این طرح، اسباب بازی های ایرانی شناسنامه دار و بیش از ۹۰۰ فروشگاه در سامانه شورای نظارت بر اسباب بازی ثبت نام شدند. به عبارتی ما با اجرای این طرح به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی از سطح عرضه و فروش اسباب بازی بودیم که قطعا در مسیر ایجاد اتحادیه مستقل در سطح کشور به ما کمک خواهد کرد.

حموله با اشاره به چگونگی شکل گیری انجمن صنفی کارفرمایان و فروشندگان اسباب‌بازی پولیشی استان تهران افزود: در جلساتی که با فعالان حوزه اسباب بازی داشتیم به این فکر افتادیم که اگر در حال حاضر و در شرایط ممکن، قادر به ثبت یک اتحادیه مستقل نیستیم به ثبت انجمن های کارگری اقدام کنیم؛ این گونه بود که امروز شاهد راه اندازی این انجمن و معرفی و اعضای اصلی هیئت مدیره، علی البدل، هیئت مؤسس و بازرسان اولین انجمن تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمایان وفروشندگان اسباب بازی و پولیشی استان تهران هستیم.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی گفت: از این به بعد اعضای انجمن صنفی کارفرمایان و فروشندگان اسباب‌بازی پولیشی استان تهران در جلسات شورای نظارت حضور دارند تا با هم تبادل نظر کنند.