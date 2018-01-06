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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۳

وزیر ارتباطات:

رضایت ۷۰درصدی کاربران از نرخ‌های جدید اینترنت/قیمت به یک سوم رسید

رضایت ۷۰درصدی کاربران از نرخ‌های جدید اینترنت/قیمت به یک سوم رسید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رضایت ۷۰ درصدی کاربران از نرخ های جدید اینترنت خبر داد و گفت: نرخ ها به یک سوم کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در مورد تعرفه های جدید اینترنت، گفت: این موضوع که گفته شده است مدل های جدید تعرفه ای اعلام شده، قیمت اینترنت را افزایش می دهد صحیح نیست چراکه مدل ها تغییر کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: بررسی های مختلفی که انجام شده حاکی از کاهش جدی نرخ اینترنت است و در برخی موارد حتی قیمت به یک سوم کاهش یافته است. 

وی گفت: اعتراضی که وارد است و برای آن چاره اندیشی می شود این بوده که برخی به این نیاز دارند که با سرعت بالا و حجم کم، اینترنت مصرف کنند. خلاء برای تعیین این تعرفه وجود دارد که در حال بررسی این موضوع هستیم که این مشکل نیز رفع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: در مجموع تعرفه‌های اینترنتی کاهش یافته است وبراساس نظرسنجی ها بالای ۷۰ درصد، رضایت عمومی در این باره وجود دارد.

کد مطلب 4192260

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