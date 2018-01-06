حساب مردم از اغتشاشگران جداست/ دشمنان باز هم مأیوس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز، شانزدهم دی ماه با حضور اکثریت اعضا، تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه، آیت‌الله موحدی کرمانی با اشاره به حوادث روزهای گذشته گفت: حساب مردم عزیز و مطالبات آنان با اغتشاشگران جداست و در این روزها آمریکا و اسرائیل خوشحال شدند.

وی تصریح کرد: آنها فکر کردند می‌توانند با سوءاستفاده از مطالبات عمومی هر غلطی بکنند، غافل از آنکه انقلاب نور خداست و از این رفتارها آسیب نمی‌بیند. انقلاب که تحقق حق است، به مثابه، شجره‌ی طیبه‌ای است که در قرآن آمده و بحمدلله دشمنان باز هم مأیوس شدند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از حضور به هنگام و حماسی مردم بصیر کشور که موجب یأس و ناامیدی دشمنان انقلاب شده است، تأکید کرد: با این وجود نباید از کید دشمنان غافل باشیم، چرا که دشمنان دست از دشمنی و شیطنت نخواهند کشید و ما اگر در درون مستحکم باشیم، دشمن نمی‌تواند هیچ غلطی بکند. باید مراقب باشیم که در درون آسیبی به وجود نیاید.

آیت‌الله موحدی کرمانی با تأکید بر اینکه بار مسئولیت کارگزاران نظام بسیار سنگین است، گفت: مسئولان باید به مسئولیت، به عنوان امانت نگاه کنند و حقیقتاً به فکر حل مشکلات و تأمین آسایش و رفاه مردم باشند.

وی با بیان اینکه ارتباط متقابل مردم و مسئولان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: باید سازوکار مراجعه مردم به مسئولان برای رفع مشکلاتشان به گونه‌ای که مردم بتوانند مسائل و مشکلاتشان را با مسئولان مربوطه به راحتی مطرح نمایند، بازتعریف و طراحی شود.

آیت‌الله موحدی کرمانی افزود: حقیقتاً مردم ما، مردم بسیار خوبی هستند، همچنان که در همین روزهای اخیر با حضور حماسی، چشم دشمنان را کور کردند. اما در مقابل، ما مسئولان هم باید به وظیفه خود عمل کنیم و قدردان مردم عزیزمان باشیم. باید همه تلاش‌ها برای رفع معضلاتی نظیر اقتصاد، گرانی، بیکاری و اعتیاد بکار گرفته شود.