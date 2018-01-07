بهره برداری از ٩ طرح بزرگ ملی با تسهیلات بانک صادرات ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای مشارکت جدی در تامین اعتبار پروژه های بزرگ ملی، با پرداخت قریب به ١١هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات ارزی و ریالی به ٩ طرح بزرگ در بخش های صنعت، حمل و نقل و خدمات در ٧ استان کشور، زمینه بهره برداری کامل آنها را تا پایان سال جاری فراهم کرده است.

بنا براین گزارش، بیمارستان و زایشگاه کوثر ایلام، شرکت های آجر سفال شمال قلعه مازندران، تجارت کوشش سپاهان اصفهان، الیاف مرینوس دلیجان در استان مرکزی، پروژه های سپهر صنعت نگین و آفتاب درخشان دریا در هرمزگان، پروژه‌های انرژی گستر جم و پلیمر صنعت فرس یزد در استان یزد و همچنین پروژه شرکت ارابه نسیم هگمتانه در استان همدان طرح هایی هستند که با عاملیت و نظارت بانک صادرات ایران قریب به ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال از تسهیلات ارزی و ریالی این بانک بهره مند شده و تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل خواهند رسید.

گفتنی است، حمایت گسترده و فراگیر بانک صادرات ایران در تمامی استان های کشور از بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی ادامه دارد به نحوی که طی ١٨ ماه منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری، این بانک با هدف حمایت از بنگاه های تولیدی بزرگ، اشتغالزایی و خروج از رکود ٢٤١ هزار فقره تسهیلات به ارزش بیش از ٢٤٤ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده و نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است.