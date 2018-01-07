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۱۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

حسین اسرافیلی:

شعر اعتراض باید به سمت زبان طنز برود

شعر اعتراض باید به سمت زبان طنز برود

حسین اسرافیلی می‌گوید شعر اعتراض در طنز نیز باید بیشتر نمود داشته باشد.طنز باید رگه‌های اعتراضی عمیقی داشته باشد که مانند شمشیر اثرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسرافیلی با بیان اینکه شعر اعتراض از دیرباز در ادبیات کشورمان حضور داشته است، اظهار کرد: سنایی اشعار اعتراض‌آلود زیبایی در نقد روزگار خود سروده است؛ حتی وقتی حاکم شهر از او می‌خواهد که درباره دین و مذهبش توضیح دهد، از آنجا که حاکم با شیعیان ضدیت داشت، سنایی مثنوی زیبایی را در توصیف عقاید خود و تایید شیعه می‌گوید و برای حاکم می فرستد و پس از آن از شهر فرار می‌کند.

وی در ادامه گفت: شعر اعتراض همیشه دوشادوش شعر عاشقانه کشور پیش آمده و در دوران‌های مختلف حضور پررنگی داشته است. در شعر روزگار ما هم، در قالب‌های نیمایی، سپید و کلاسیک اشعار اعتراضی بسیاری وجود دارد.

اسرافیلی با تاکید بر اینکه در روزگار معاصر، شعر اعتراض همچون گذشته با زبان و در قالبی فاخر بیان نمی‌شود، عنوان کرد: متاسفانه شعر اعتراض در دهه‌های اخیر، به زبان عامیانه و قهوه‌خانه‌ای و فاقد ارزش شعری تبدیل شده است؛ البته باز هم شاعرانی هستند که شعرهایشان ارزشمند است و اعتراض جامعه را به زبان می‌آورند. متاسفانه بسیاری از شاعران تنها به دغدغه‌های شخصی‌شان در شعر اعتراض توجه نشان می‌دهند و دغدغه‌ها و مسائل جامعه را نمی‌بینند.

اسرافیلی اظهار داشت: شعر اعتراض در طنز نیز باید بیشتر نمود داشته باشد. طنزهای ما نوعی شوخی و خنداندن صرف مخاطب شده است. طنز باید رگه‌های اعتراضی عمیقی داشته باشد که مانند شمشیر اثرگذار باشد. 

کد مطلب 4193120
حمید نورشمسی

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