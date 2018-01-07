فتنه جدید در نطفه خفه شد/ مسئولان تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: حوادث چند روز گذشته نشان داد که دشمنان اسلام و ایران برای رسیدن به اهداف شوم خود جهت مقابله با ملت ایران عجله دارند اما خوشبختانه فتنه جدید در نطفه خفه شد.

وی افزود: سرویس‌های موساد، سیا و MI۶ با اینکه توانستند سازمان اغتشاش و اوباشی‌گری را در تهران و چند شهر سامان دهند، اما در نهایت دست آن ها رو شد و مردم تمام قد در برابرشان ایستادند.

دبیرکل موتلفه گفت: همچنین با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در مقابل دشمنان تصریح کرد: مردم در فتنه اخیر خوش درخشیدند و توطئه دشمن را در نطفه خفه کردند. تظاهرات میلیونی خودجوش در سراسر کشور، همچون سیلابی بنیان‌کن، توطئه‌های دشمن را نقش برآب کرد. دشمن از هر فرصتی برای ضربه به نظام استفاده می‌کند و مسئولان کشور باید بیدار باشند و تهدیدها علیه نظام را به فرصت تبدیل کنند.

حبیبی در ادامه با اشاره به مداخله آمریکا در امور داخلی ایران گفت: حمایت نتانیاهو و دیگر مقامات آمریکا و اروپا از فتنه اخیر نشان داد راس فتنه همچنان در خارج از کشور است. آن ها نتوانستند مثل سال ۸۸ سری در داخل پیدا کنند. رویدادهای هفته گذشته نماد کل استعداد رزمی و نرم و دشمن ضعف و درماندگی آن هاست.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اعتراضات به حق مردم به گرانی‌ها، بیکاری و رکود را مورد تأیید قرار داد و تصریح کرد: جنس اعتراض‌ها در چند روز اخیر با جنبش اعتراضات مردمی و مطالبات معیشتی آن ها تفاوت دارد؛ به همین دلیل کسانی که در آشوب‌های اخیر دستگیر شدند، اصلا مطالبه معیشتی و مشکل اقتصادی نداشتند و از طبقه برخوردار بودند. دولت باید به مطالبات معیشتی مردم پاسخ معقول دهد تا دشمنان اسلام از این مقوله سوء استفاده نکنند.

وی با اشاره به اینکه برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب در این چند روز فوق‌العاده بد عمل کردند، گفت: عدم انعکاس تظاهرات مردمی در سراسر کشور علیه آشوبگران و اغتشاشگران در صفحه اول برخی نشریات وابسته به آن ها، حکایت از آن دارد که عده‌ای از آن ها همچنان خود را به غفلت زده‌اند و در حال و هوای فتنه ۸۸ هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در بزرگ‌نمایی فتنه اخیر موثر بود، اظهار کرد: دولت باید فکری برای اقتدار و امنیت ملی کشور بکند. اینکه اجازه داده شود گروهک‌های منافق و سلطنت‌طلب و تروریست‌های داعش برای سازماندهی و برنامه‌های مخرب خود از این فضاها استفاده کنند و برخی از مسئولان موضع محکمی در برابر آن نداشته باشند، عجیب به نظر می‌رسد.

حبیبی گفت: ما گرفتار یک جنگ نظامی و جنگ فرهنگی جدی هستیم، بنابراین نباید اجازه داده شود فضای مجازی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی که دشمن در این فضا درست کرده است به راحتی در دست دشمنان اسلام باشد. واقعاً این یک سؤال کلیدی و مهم است که چرا دولت تاکنون در مورد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اهتمام ویژه نداشته است؟ نمی‌شود مدیریت شبکه‌های اجتماعی را به بیگانگان سپرد و در وقت حادثه گردن کج کرده و صیانت از امنیت ملی را مطالبه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به توطئه‌های آمریکا اظهار کرد: آمریکا و شرکای اروپایی او به بهانه انرژی هسته‌ای و پیشرفت‌های نظامی ایران به ویژه در بعد موشکی فهرست عظیمی از تحریم‌ها را جلوی ما گذاشته‌اند و در حال اعمال آن ها هستند و کاری هم به توافق برجام ندارد. امروز هم با راه‌اندازی غائله آشوبگران می‌خواهند یک فهرست دیگر تحت عنوان حقوق بشر را بهانه کنند و اخیرا نیز به بهانه همین مساله و علیرغم توافق برجام، چند نهاد و شرکت را در فهرست تحریم‌ها جاسازی کرده‌اند.

حبیبی با بیان اینکه آشوبگران در حقیقت بهانه به دست دشمن دادند تا تحریم‌های بیشتری علیه ملت ایران وضع کنند، گفت: همین مأموریت را فتنه‌گران سال ۸۸ داشتند. از طرفی شاخص بورس با این حوادث ۲۴۰ واحد کاهش یافته است و قیمت دلار نیز افزایش داشته است. این رخدادها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها دنبال فشار بیشتر هستند و نه دلشان برای مردم سوخته و نه کاری به مطالبات واقعی مردم در حوزه معیشتی دارند!

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن دولت است تصریح کرد: این هدف اصلی آمریکاست؛ دولت باید در پی کارآمدی خود باشد و تغییر و تحولات لازم را پدید آورد و ما هم باید از دولت حمایت کنیم تا بتواند به وعده‌های خود عمل کند. البته سطح هوشیاری مردم و بصیرت آنها طوری است که هرگز ناامید نمی‌شوند و حتی با استقامت خود به برخی از مسئولان امید می‌دهند. مسئولان باید بدانند مردم از آن ها تا جایی که در خط رهبری و ولایت هستند حمایت خواهند کرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد: دولت باید درک درستی از فتنه، فتنه‌گری و پدیده اوباش‌گری داشته باشد و روی حمایت مردم به ویژه اصولگرایان و حتی رقبای خود حساب باز کند. دولت باید بیش از گذشته نسبت به مداخلات آمریکا و تشدید خصومت‌ورزی واشنگتن موضع صریح و شفاف بگیرد و روی حمایت مردم حساب دقیق باز کند.

وی با اشاره به موضع مزورانه فرانسوی‌ها گفت: فرانسوی‌ها در پسابرجام موضع منافقانه داشتند، در عین اینکه برجام را تأیید می‌کنند اما مثل آمریکایی‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. فرانسوی‌ها خیلی محکم از تروریست‌های منافقین دفاع می‌کنند و میزبان آنها در خاک خود هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ملت سرافراز ایران توطئه فتنه‌گران را خنثی و از این مرحله عبور کردند. فتنه آمریکایی‌ها در منطقه و یمن و توطئه تجزیه عراق و سوریه و داستان همه‌پرسی را نقش بر آب کرد. آخرین حلقه توطئه آنها فتنه‌گری در ایران بود که آن هم توسط مردم خنثی شد، اما باید دید پس از این چه خواهند کرد.

حبیبی با تاکید بر اینکه دولت و ملت باید فوق‌العاده هوشیار باشند و توطئه‌های بعدی را همچون گذشته خنثی کنند، تصریح کرد: توطئه آمریکایی‌ها برای به رسمیت شناخته شدن قدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی خنثی شد ولی دشمنی جدی امریکایی‌ها علیه جهان اسلام بخصوص ایران همچنان ادامه خواهد داشت.