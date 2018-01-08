برگزاری جلسات شورای اصولگرایان هر ۱۵ روز یکبار در جامعه روحانیت

حجت الاسلام سیدرضا تقوی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری منظم جلسات شورای همگرایی اصولگرایان، هر ۱۵ روز یک بار در دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز خبر داد.

وی در همین باره اظهار کرد: پس از انتخابات مجلس، مدتی در برگزاری جلسات شورای همگرایی وقفه ایجاد شد اما پس از آن به پیشنهاد برخی دوستان، جلسات این شورا را از سر گرفتیم.

تقوی افزود: جلسات هسته مرکزی شورای همگرایی اصولگرایان، متشکل از ۴۰ الی ۵۰ نفر از افرادی که همیشه همراه جامعه روحانیت مبارز بوده اند، هر ۱۵ روز یک بار در دفتر مرکزی جامعه تشکیل می شود.

تقوی درباره موضوعات محوری جلسات شورای همگرایی اصولگرایان گفت: در این جلسات بیشتر درباره موضوعات و پدیده های روز صحبت می کنیم.

قائم مقام جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای همگرایی اصولگرایان چه زمانی می خواهد به بحث انتخابات ورود کند گفت: فعلا که داریم به همین صورت پیش می رویم؛ باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی می افتد.

گفتنی است؛ شورای همگرایی اصولگرایان در سال ۹۳ برای ساماندهی هر چه بیشتر نیروهای اصولگرا جهت حضور منسجم تر در انتخابات مجلس دهم، ایجاد شد.