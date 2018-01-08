دعوت از ۲ فرنگی کار قمی برای حضور در مسابقات بین المللی جام تختی

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از رویدادهای مهم کشتی کشور در عرصه بین المللی که هر ساله با حضور تیم‌های معتبری از کشورهای مختلف برگزار می‌شود مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی است و خوشحالیم که دوکشتی گیر فرنگی کار قم برای حضور در رقابت‌های بین المللی جام تختی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند.



وی افزود: به منظور حضوری قدرتمند در رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشور از روز ۱۸ دی ماه در خانه کشتی عبدالله موحد تهران آغاز به کار خواهد کرد که کشتی گیران حاضر در این اردو تمرینات خود را تا روز ۲۶ دی ماه پیگیری خواهند کرد.



دبیر هیئت کشتی استان قم گغت: علی اشکانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران از فرنگی کاران قم در دو وزن مختلف دعوت به عمل آورده تا در کنار سایر دعوت شدگان تمرینات خود را پیگیری کنند که مهدی ابراهیمی در وزن ۸۲ کیلوگرم و علی اکبر حیدری در ۹۷ کیلوگرم دو فرنگی کار استان قم هستند که در اردوی پیش از آغاز رقابت‌های بین المللی جام جهان پهلوان تختی حضور دارند.



رضایی بیان داشت: علی اکبر حیدری در دسته ۹۷ کیلو چند روز قبل در مسابقات عمومی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور صاحب مدال طلا شد و مدال وی، تنها مدال کشتی گیران قمی حاضر در این رقابت‌ها بود و امیدوار به درخشش حیدری در رویدادهای آتی هستیم.

وی عنوان کرد: مهدی ابراهیمی نیز در حالی به تیم ملی دعوت شده که با کوله باری از تجربه در عین جوانی پا به اردو می‌گذارد چنان که وی در مسابقات کشتی بازی‌های داخل سالن عشق آباد مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد و در چند دوره مسابقات جوانان و امیدهای آسیا و جهان نیز برای تیم ملی روی تشک رفته است.



دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی و آزاد جوانان کشور روزهای ۲۴ تا ۲۹ دی ماه در تهران برگزار می‌شود و بر همین اساس اسامی داوران بین المللی قضاوت کننده در این مسابقات اعلام شد که نام سعید عباسی داور بین المللی کشتی استان قم نیز در این فهرست به چشم می‌خورد.