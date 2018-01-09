علی نورانی کارگردان نمایش «توارد» که تا پنجشنبه ۲۱ دی ماه در تالار مولوی روی صحنه است در این باره به خبرنگار مهر گفت: با وجود مشکلاتی که در چند وقت اخیر در زمینه اطلاع رسانی و تبلیغات نمایش ها وجود داشت و اینکه ما مجبور شدیم برای امنیت مخاطبان یک روز اجرای نمایش را کنسل کنیم اما استقبال از کار رضایت بخش بوده و بازخورهای خوبی را دریافت کرده ایم.

وی ادامه داد: البته نمی توان روی بازخوردهای آنی مخاطبان حساب کرد چون این بازخوردها اکثرا ماحصل هیجان بعد از دیدن اجرا است اما من متوجه می شوم کدام مخاطب عاری از هرگونه هیجان نظرش را در مورد نمایش بیان می کند که با همین نگاه فکر می کنم نمایش تا امروز بازخوردهای خوبی دریافت کرده است.

نورانی درباره مضمون این نمایش که درباره مهاجرت است، بیان کرد: متاسفانه در سال های اخیر هرچه بیشتر جلو می رویم مساله مهاجرت از یک پدیده انتخابی به یک پدیده اجباری تبدیل می شود و برخی از مردم با توجه به شرایطی که دارند علی رغم میل باطنی شان ناچار به مهاجرت می شوند. در این نمایش نیز دختر داستان به آلمان مهاجرت می کند و پسر هم تصمیم می گیرد به او بپیوندد. مساله مدنظر در این اثر نمایشی فاصله جغرافیایی و تلاش آدم های متعلق به یک رابطه برای به حداقل رساندن این جبر جغرافیایی است.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: «توارد» داستان ۲ آدم از هم دور افتاده است که تلاش می کنند به هم ثابت کنند از یکدیگر دور نیفتاده اند و این تلاش باعث می شود دست به هر کاری بزنند. اعتقاد من این است که هر چیز در حال حرکت درست پیش از آنکه به مقصد برسد از حرکت باز می ایستند. شاید این اعتقاد ناامیدانه باشد اما در عین حال واقع بینانه است چون هیچ اتفاقی به طور مطلق شکل نمی گیرد.

وی در پایان یادآور شد: این نمایش در یک بستر رئالیستی با همان مصالحی که در یک جهان رئالیستی وجود دارد، آغاز می شود اما کم کم از این فضا فاصله می گیریم و به یک فضای انتزاعی و ذهنی می رسیم. در حقیقت از عینیت فاصله می گیریم و وارد ذهنیت شخصیت ها می شویم.

نمایش «توارد» به نویسندگی علی نورانی و همایون حجازی نیا، طراحی و کارگردانی علی نورانی و تهیه کنندگی سارا حدادی تا ۲۱ دی ماه در تالار مولوی روی صحنه است.

در خلاصه این اثر آمده است: توارد داستان انطباق جهان های مجزای زوجی است که علی رغم کیلومتر ها فاصله از هم به واسطه تکنولوژی به امکان یک زندگی مشترک دست پیدا کرده اند، امکانی که مرزهای واقعیت و خیال را برای آنها لحظه به لحظه رقیق و رقیق تر می کند...

فاطیما بهارمست، صالح علوی زاده و جاناتان فلمن (بازیگر دو رگه ایرانی- آلمانی) در این اثر به ایفای نقش می پردازند.