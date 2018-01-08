۱۴ مرکز مشاوره قبل از ازدواج در اردبیل دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نخستین صبح دوشنبه در آیین بازگشایی مرکز مشاوره پیش از ازدواج اردبیل تصریح کرد: این مراکز با همکاری بهزیستی، دادگستری و علوم پزشکی فعالیت دارند.

وی وی افزود: در این مراکز مشاوره های حقوقی، بهداشتی و فرزند پروری به زوجین ارائه می شود.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان تاکید کرد: به دلیل اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسمی و با هدف کاهش آسیب هایی همچون طلاق توسعه مراکز مشاوره در دستور کار است.

نخستین از برنامه ریزی برای ایجاد ۱۳ مرکز دیگر نیز خبر داد و متذکر شد: آموزش قبل و بعد از ازدواج سابقه ۲۰ ساله دارد اما در شرایط کنونی جامعه اهمیت ویژه را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تجربه استفاده از مشاوره نشان می دهد با آگاهی بخشی به زوجین بسیاری از مشکلات آتی زندگی مشترک و فرزند پروری کاهش می یابد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان افزود: موضوع مشاوره قبل از ازدواج نیازمند فرهنگ سازی در سطح جامعه است و به ویژه در بین زوجین می بایست اطلاع رسانی شود.