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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

۱۴ مرکز مشاوره قبل از ازدواج در اردبیل دایر است

۱۴ مرکز مشاوره قبل از ازدواج در اردبیل دایر است

اردبیل- معاون بهداشتی علوم پزشکی استان اردبیل از فعالیت ۱۴ مرکز مشاوره پیش از ازدواج در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نخستین صبح دوشنبه در آیین بازگشایی مرکز مشاوره پیش از ازدواج اردبیل تصریح کرد: این مراکز با همکاری بهزیستی، دادگستری و علوم پزشکی فعالیت دارند.

وی وی افزود: در این مراکز مشاوره های حقوقی، بهداشتی و فرزند پروری به زوجین ارائه می شود.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان تاکید کرد: به دلیل اهمیت سلامت روان در کنار سلامت جسمی و با هدف کاهش آسیب هایی همچون طلاق توسعه مراکز مشاوره در دستور کار است.

نخستین از برنامه ریزی برای ایجاد ۱۳ مرکز دیگر نیز خبر داد و متذکر شد: آموزش قبل و بعد از ازدواج سابقه ۲۰ ساله دارد اما در شرایط کنونی جامعه اهمیت ویژه را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تجربه استفاده از مشاوره نشان می دهد با آگاهی بخشی به زوجین بسیاری از مشکلات آتی زندگی مشترک و فرزند پروری کاهش می یابد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان افزود: موضوع مشاوره قبل از ازدواج نیازمند فرهنگ سازی در سطح جامعه است و به ویژه در بین زوجین می بایست اطلاع رسانی شود.

کد مطلب 4193977
محمد میرزایی ناطق

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