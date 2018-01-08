به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود صدرنشینی در لالیگا و فاصله ۱۶ امتیازی با تیم فوتبال رئال مادرید، بارسلونا احساس کرده که باید تیمش را تقویت کند و در ماه ژانویه فلیپه کوتینیو را در ازای ۱۶۰ میلیون یورو از لیورپول به خدمت گرفته است. اما هنوز واضح نیست او قرار است در چه پستی بازی کند.
اسپرت نوشت در حالی که نیمار در پاریسن ژرمن است و عثمانه دمبله، جایگزینش مدتها به دلیل مصدومیت نیمکتنشین بوده است، اولین انتخاب این تیم کوتینیو بوده است که نتوانستند در تابستان او را به خدمت گیرند. در زیر اما به پستهای احتمالی او در بارسا اشاره میکنیم:
خط میانی، ۳-۳-۴
احتمالا اولین گزینه برای این بازیکن این است که جایگزین آندرس اینیستا شود و دمبله در پست وینگر، دقیقا همان پستی که نیمار بازی میکرد، بازی کند. شاید هم والورده از سیستم ۲-۴-۴ استفاده کند و دوباره در این سیستم هم از کوتینیو در پست اینیستا بازی بگیرد.
هافبک، ۲-۴-۴
کوتینیو میتواند یکی از اظلاع لوزی پشت مسی و سوارس باشد. اینیستا هم در کنار راکیتیچ یا پائولینیو کمی عقبتر بازی کند. در این شرایط دمبله بیشتر بازیکنی تعویضی خواهد شد. پست بعدی برای او میتواند ۳-۳-۴ باشد و کوتینیو جایگزین نیمار شود.
وینگر، ۳-۳-۴
قدرت دریبل کردن و توانایی او در جابهجا شدن در زمین و البته توانایی در گل زدن از راه دور باعث شده او گزینه جذابی باشد. با این سیستم دمبله روی نیمکت خواهد نشست و حتی شاید سوارس هم روی نیمکت باشد و مسی به عنوان ۹ کاذب کار کند.
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