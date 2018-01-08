به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود صدرنشینی در لالیگا و فاصله ۱۶ امتیازی با تیم فوتبال رئال مادرید، بارسلونا احساس کرده که باید تیمش را تقویت کند و در ماه ژانویه فلیپه کوتینیو را در ازای ۱۶۰ میلیون یورو از لیورپول به خدمت گرفته است. اما هنوز واضح نیست او قرار است در چه پستی بازی کند.

اسپرت نوشت در حالی که نیمار در پاری‎سن ژرمن است و عثمانه دمبله، جایگزینش مدت‎ها به دلیل مصدومیت نیمکت‌نشین بوده است، اولین انتخاب این تیم کوتینیو بوده است که نتوانستند در تابستان او را به خدمت گیرند. در زیر اما به پست‎های احتمالی او در بارسا اشاره می‏‌کنیم:

خط میانی، ۳-۳-۴

احتمالا اولین گزینه برای این بازیکن این است که جایگزین آندرس اینیستا شود و دمبله در پست وینگر، دقیقا همان پستی که نیمار بازی می‏‌کرد، بازی کند. شاید هم والورده از سیستم ۲-۴-۴ استفاده کند و دوباره در این سیستم هم از کوتینیو در پست اینیستا بازی بگیرد.

هافبک، ۲-۴-۴

کوتینیو می‏‌تواند یکی از اظلاع لوزی پشت مسی و سوارس باشد. اینیستا هم در کنار راکیتیچ یا پائولینیو کمی عقب‌‏تر بازی کند. در این شرایط دمبله بیشتر بازیکنی تعویضی خواهد شد. پست بعدی برای او می‌‏تواند ۳-۳-۴ باشد و کوتینیو جایگزین نیمار شود.

وینگر، ۳-۳-۴

قدرت دریبل کردن و توانایی او در جابه‎جا شدن در زمین و البته توانایی در گل زدن از راه دور باعث شده او گزینه جذابی باشد. با این سیستم دمبله روی نیمکت خواهد نشست و حتی شاید سوارس هم روی نیمکت باشد و مسی به عنوان ۹ کاذب کار کند.