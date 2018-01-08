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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» برگزار می شود

نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» برگزار می شود

نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام محمد­حسن قدردان­ قراملکی عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام رضا برنجکار و اکبر اقوام کرباسی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» عصر چهارشنبه ۲۰ دی ماه جاری ساعت ۱۸:۳۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه به نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، اولین فرعی سمت چپ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4194251

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