نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام محمد­حسن قدردان­ قراملکی عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام رضا برنجکار و اکبر اقوام کرباسی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

نشست نقد کتاب «قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان» عصر چهارشنبه ۲۰ دی ماه جاری ساعت ۱۸:۳۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه به نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، اولین فرعی سمت چپ برگزار خواهد شد.