فرماندار فومن: نقد منصفانه رسانه فرصتی برای اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان فومن که به مناسبت هفته خبرنگار برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاشهای فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: پیش از هر چیز لازم میدانم بابت تأخیر در برگزاری این نشست که به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، برگزار میشود، صمیمانه عذرخواهی کنم.
فرماندار فومن با بیان اینکه ارتباط میان مدیران و رسانه نباید صرفاً به مناسبتهای تقویمی محدود شود، افزود: روز خبرنگار یک روز در تقویم است، اما ضرورت گفتوگو با رسانه، پاسخگویی به افکار عمومی و تعامل با اصحاب رسانه یک مسئولیت همیشگی برای مدیران است.
وی با تأکید بر جایگاه و نقش رسانه در جامعه ادامه داد: خبرنگار برای مدیریت صرفاً یک منتشرکننده خبر نیست، بلکه یک دیدهبان اجتماعی است و در شرایط امروز جامعه، بیش از هر زمان دیگری به اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مسئولانه نیاز داریم.
قاسمی تصریح کرد: خبرنگاران میتوانند فاصله میان آنچه در میدان اتفاق میافتد و آنچه در اتاقهای تصمیمگیری دیده میشود را کاهش دهند و مسائل و مطالبات واقعی مردم را به مسئولان منتقل کنند.
نقد رسانه فرصتی برای اصلاح است
فرماندار فومن با تأکید بر ضرورت پذیرش نقد رسانه از سوی مدیران گفت: ما به عنوان مسئولان اجرایی باید این واقعیت را بپذیریم که نقد رسانه، اگر منصفانه و مبتنی بر واقعیت باشد، تهدید نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح است.
وی افزود: ممکن است گاهی از یک تیتر یا یک گزارش خوشمان نیاید، اما اگر همان گزارش باعث شود یک مشکل مردم دیده شود و برای آن راهکاری پیدا شود، رسانه وظیفه خود را به درستی انجام داده است.
قاسمی با اشاره به ضرورت رعایت دقت و انصاف در فعالیت رسانهای بیان کرد: انتظار ما از رسانه نیز این است که در کنار مطالبهگری، دقت، انصاف و مصالح عمومی را مورد توجه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: رسانه میتواند مطالبهگر و منتقد باشد و حتی در مواردی باید صریح صحبت کند، اما مهم این است که نقد در مسیر حل مسئله قرار بگیرد و به بهبود شرایط جامعه کمک کند.
فومن نیازمند روایت درست از ظرفیتهای خود است
فرماندار فومن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای مختلف این شهرستان اظهار کرد: فومن ظرفیتهای بزرگی دارد و باید روایت درستی از این شهرستان ارائه شود.
وی افزود: فومن تنها مجموعهای از پروژههای عمرانی یا آمارهای اداری نیست، بلکه از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری، کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی، سرمایه انسانی و ظرفیتهای اقتصادی برخوردار است.
قاسمی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی و پیگیری است، تصریح کرد: توسعه زمانی اتفاق میافتد که ظرفیت به فرصت تبدیل شود و این فرصت نیز در نهایت به سرمایهگذاری و اشتغال منجر شود.
وی نقش رسانهها را در معرفی ظرفیتهای شهرستان و کمک به روند توسعه مهم دانست و گفت: رسانه میتواند با انعکاس ظرفیتهای فومن، معرفی توانمندیهای شهرستان و همچنین طرح موانع و مشکلات، به مسئولان در مسیر تصمیمگیری بهتر کمک کند.
رسانه نباید صرفاً عملکرد دستگاههای اجرایی را تعریف کند
فرماندار فومن با تأکید بر اینکه انتظار مدیریت شهرستان از رسانهها صرفاً انعکاس اخبار مثبت نیست، اظهار کرد: ما انتظار نداریم رسانه صرفاً عملکرد دستگاههای اجرایی را تعریف و تمجید کند؛ اتفاقاً انتظار داریم نقاط ضعف را نیز ببینید، مشکلات مردم را به ما منتقل کنید و اگر جایی تصمیمی نیاز به اصلاح دارد، آن را مطرح کنید.
وی با بیان اینکه مسئولیت مدیران و رسانه در قبال جامعه مکمل یکدیگر است، گفت: مسئولیت ما این است که پاسخگو باشیم و مسئولیت رسانه این است که سؤال درست بپرسد. اگر این دو در کنار هم قرار بگیرند، نتیجه آن به نفع مردم خواهد بود.
قاسمی با اشاره به وجود مسائل و مطالبات مختلف در شهرستان فومن افزود: در فومن نیز مانند هر منطقه دیگری مسائل و مطالبات متعددی وجود دارد. بخشی از این مسائل در سطح شهرستان قابل حل است و بخشی دیگر نیازمند پیگیری در سطح استان و ملی است.
وی ادامه داد: مهم این است که مسائل را به شکل دقیق شناسایی و اولویتبندی کنیم و برای هر یک از آنها مسیر مشخصی برای پیگیری تعریف شود.
خبرنگاران در شناسایی اولویتهای واقعی مردم نقش دارند
فرماندار فومن از خبرنگاران شهرستان خواست مدیریت شهرستان را در شناسایی مسائل و اولویتهای واقعی مردم یاری کنند و گفت: از خبرنگاران شهرستان میخواهم ما را در شناخت اولویتهای واقعی مردم کمک کنند.
وی افزود: گاهی یک خبرنگار در قالب یک گزارش کوتاه، مسئلهای را مطرح میکند که ممکن است سالها در میان مردم وجود داشته باشد، اما در اولویتبندیهای اداری مورد توجه قرار نگرفته باشد.
افتتاح ۱۶۶ پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت
فرماندار فومن با اشاره به برنامههای هفته دولت امسال تصریح کرد: در هفته دولت پیشرو نیز ۱۶۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵۲۸ میلیارد تومان و ۹۳ طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان آماده افتتاح است که امیدواریم با حضور مسئولان و مردم شهرستان به بهرهبرداری برسد.
قاسمی ادامه داد: در مجموع طی یک سال و شش ماه گذشته، ۴۱۶ پروژه عمرانی و ۱۱۴۶ طرح اشتغالزایی در شهرستان فومن اجرا، تکمیل و یا آماده بهرهبرداری شده است که نشاندهنده عزم مجموعه دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساختها، ایجاد فرصتهای اشتغال و خدمترسانی به مردم شریف شهرستان است.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و مجموعههای مختلف در پیشبرد این پروژهها گفت: با وجود شرایط دشوار و مسائل و محدودیتهای موجود، با همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی تلاش کردیم پروژههای مختلف را به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسانیم.
فرماندار فومن همچنین از اجرای پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان با مشارکت مجموعههای قرارگاه محرومیتزدایی خبر داد و گفت: بخشی از این پروژهها نیز توسط مجموعه قرارگاه محرومیتزدایی در شهرها و روستاهای شهرستان آماده شده که جزئیات آن در گزارشهای بعدی ارائه خواهد شد.
قاسمی در پایان، هدف اصلی مجموعه مدیریت شهرستان را خدمترسانی به مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار فومن عنوان کرد و افزود: جزئیات کامل پروژههای عمرانی و طرحهای اشتغالزایی شهرستان به صورت مکتوب در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
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