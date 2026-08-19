به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی و پیگیری اعتبارات طرح‌های صنایع تبدیلی و غذایی کردستان با حضور مسئولان استانی و نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری برگزار شد.

این نشست به ریاست محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون عمرانی و امور سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری و با حضور محمد رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان و امید سلیمی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان برگزار شد.

توسعه صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی کردستان از محورهای اصلی این نشست بود و بر ضرورت ایجاد حلقه‌های فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات در استان تأکید شد.

با توجه به جایگاه کردستان در تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب‌زمینی، توسعه واحدهای فرآوری می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، کاهش خام‌فروشی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را فراهم کند.

در این نشست همچنین موضوع اشتغال و توانمندسازی اقتصادی روستاییان مورد بررسی قرار گرفت و توسعه فعالیت‌های زنان روستایی در حوزه‌های فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی از طریق واحدهای کوچک‌مقیاس و صندوق‌های اعتبارات خرد مورد توجه قرار گرفت.

تأمین اعتبار برای ایجاد تأسیسات زیربنایی فاز دوم مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سیروان و طرح تولید فرنچ‌فرایز صمدنژاد از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود که بر تسریع در تأمین منابع مالی و رفع موانع اداری این طرح‌ها تأکید شد.

حاضران همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های سردخانه‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولید، فرآوری، بسته‌بندی و بازار تأکید کردند.

در پایان مقرر شد روند پیگیری و تخصیص اعتبارات طرح‌های صنایع تبدیلی استان به صورت مستمر دنبال و گزارش پیشرفت پروژه‌ها به مسئولان استانی و نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس ارائه شود.