پیام مدیر عامل به مناسبت دوازدهمین سالروز تأسیس بانک سرمایه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، متن پیام علیرضا پویان شاد، مدیر عامل و عضو هیأت مدیرهبه شرح زیر است:
امروز با قدم گذاردن در 18 دیماه، رسماً دوازده سال از آغاز حضور سرفرازانه بانک سرمایه در شبکه بانکی کشور میگذرد؛ حضوری که از خواست و اراده بزرگ فرهنگیان منشأ گرفته و در گذر سالها توانسته از پشتوانه اشخاص حقوقی و حقیقی بزرگ دیگری نیز در ترکیب سهامداری خود بهرهمند شود.
اما شاید به خاطر همان سرمنشأ و آغاز مبارک بوده که بانک سرمایه همواره در خدمترسانی به جامعه بزرگ تعلیم و تربیت اهتمام ویژهای داشته است. بانک سرمایه با وجود تمام فراز و نشیبها این افتخار را دارد که در طول دوازده سال گذشته، جمعاً مبلغی در حدود 1700 میلیارد ریال به سهامداران عمده فرهنگی خود یعنی شرکتهای زیرمجموعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان سود سهام پرداخت کرده و با امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش کوشیده تا رابطه هرچه نزدیکتری با این قشر فرهیخته برقرار سازد.
همانگونه که اشاره شد بانک سرمایه همچون دیگر بانکها و بنگاههای اقتصادی، در سالهای گذشته متأثر از فراز و نشیب اقتصاد کشور افت و خیزهایی را تجربه کرده است اما آنچه همواره بانک سرمایه را در ادامه مسیر خود توان بخشیده و به رقابت در بازار پولی و بانکی تحریض کرده است، در درجه اول اعتماد و وفاداری سترگ و ستودنی مشتریان ارجمندی بوده است که همچون کوه، باصلابت و همچون دریا، بزرگوار، دمی حمایت خویش را از بانک سرمایه دریغ نداشتهاند و در تلاطمات گوناگون به زلالی آبی که همواره از دل این خاک میجوشیده و به یقین ناشی از هدف مقدس مؤسسان این بانک بوده، باور و اعتقادی راسخ داشتهاند و بانک خودشان را در هیاهوی زمان تنها نگذاشتهاند.
اما در این مجال شایسته است که از سرمایههای انسانی بانک سرمایه نیز یاد شود که چهبسا مشتریان خوب و وفادار بانک در کمند حسن خلق، صداقت، صفا و اخلاص اینان گرفتار آمدهاند؛ نیروهای خدوم و متعهدی که بانک سرمایه را دوازده سال بر دوش همت والای خود از میان فراز و نشیبها گذراندهاند و گویی بانک سرمایه را همچون فرزند خویش میدانند و علقههای عاطفی بزرگی میان خود و بانک مییابند.
اینجانب فرارسیدن 18 دیماه، سالروز تأسیس بانک سرمایه را حضور یکایک اعضای خانواده بزرگ بانک سرمایه اعم از سهامداران ارجمند، مشتریان محترم، کارکنان گرامی و خانوادههای معزز ایشان صمیمانه تبریک و شادباش عرض نموده، از درگاه قادر متعال، برای همگی آنها سلامتی و بهروزی و برای بانک سرمایه اعتلای روزافزون و پیروزیهای هرچه بزرگتر آرزومندم.
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