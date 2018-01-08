به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در این باره که مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور با شخص رئیس جمهور است، اظهار داشت: رئیس جمهور در پنج سال گذشته اختیار داشت هم هدفمندی را اصلاح و هم یارانه نقدی اقشار پردرآمد را حذف کند و هم اختیار داشت قیمت بنزین را افزایش بدهد که تا کنون دست به چنین کاری نزده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما مسئولیت ایشان را به استناد قانون اساسی در زمینه برنامه و بودجه قبول داریم، بنابراین رئیس جمهور مسئول کل برنامه و بودجه باشد و این مسئولیت را به گردن مجلس نیندازد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس جمهور تاکید دارد که اگر تبصره های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه مورد توجه قرار نگیرد، در واقع لایحه بودجه دولت نیست، گفت: دولت این اختیار را دارد که بنزین را گران کند و یا یارانه نقدی مدنظر قانون هدفمندی را حذف کند، دولت پنج سال چنین اختیاری داشته است اما تا کنون به آن عمل نکرده است و حالا می خواهد بار این موضوعات را به گردن مجلس بیندازد.

وی تاکید کرد: اما مجلس این مسئولیت و اختیار را تقدیم دولت می کند، اما رئیس جمهور می خواهد بار این مسئولیت را به دوش مجلس بگذارد، در حالی که مجلس متوجه این امر است و تاکید داریم که رئیس برنامه و بودجه کشور باید این امور را انجام دهد.

تاجگردون در پاسخ به صحبت رئیس جمهور در این زمینه که مجلس اگر لایحه بودجه را تغییر می دهد باید پاسخگوی مردم باشد، بیان داشت: مجلس تغییری در لایحه بودجه و تبصره های مدنظر دولت نداده است، دولت خواسته است ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد، کمیسیون تلفیق قبول کرده است، دولت عنوان کرده که می خواهد یارانه عده ای را قطع کند، در کمیسیون همین موضوع پذیرفته شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض دولت در زمینه تبصره ۱۸ لایحه بود، اظهار داشت: دولت اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را تا پایان سال جاری دارد و می تواند تا سقف ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حامل های انرژی داشته باشد و اگر مسئولیت پذیر است، این کار را انجام دهد.