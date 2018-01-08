معدوم سازی ۷۰ هزار پاکت «شیر موز »فاقد مجوز در نیشابور

هادی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۷۰ هزار پاکت ۲۰۰ میلی لیتری شیر موز تولید شده فاسد و بدون پروانه ساخت در بازدید میدانی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو از یکی از کارخانجات لبنی نیشابور توقیف و معدوم شد.

وی افزود: متاسفانه برخی شرکت های تولیدی بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم، اقدام به تولید و افزایش سبد محصولات خود کرده و این خلاف قوانین و مقررات بوده و می بایست قبل از هر گونه توسعه محصولی نسبت به اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت اقدام نمایند و پروانه ساخت محصول مورد نظر را دریافت کند.

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو نیشابور خاطر نشان کرد: تولید در چهارچوب قوانین و مقررات و با نظارت کارشناسان صنایع غذایی و مسئولین کنترل کیفیت می تواند اطمینان خاطر را برای مصرف کنندگان فراهم کرده و از متضررشدن شرکت های تولیدی جلوگیری کند.