به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال فردا چهارشنبه برگزار می شود. هفته پایانی این رقابتها تحت تاثیر برگزاری جشن قهرمانی تیم مس سونگون قرار دارد. مس که هفته گذشته قهرمانی خود را در لیگ قطعی کرد، فردا در خانه خود به مصاف شهروند ساری می رود و بعد از پایان این مسابقه، جشن قهرمانی می گیرد.

تیم رده دومی تاسیسات که نایب قهرمانی اش را قطعی کرده است، فردا در مشهد میهمان فرش آرا است. وحید شمسایی در حالی با تاسیسات نایب قهرمان لیگ شده است که تیمش همانند مس سونگون ۱۰۴ گل زده دارد و می خواهد در بازی پایانی تعداد گل های زده خود را افزایش بدهد.

گیتی پسند رده سومی هم در اهواز به مصاف تیم حفاری خواهد رفت.

در انتهای جدول هم مسابقات تشریفاتی برگزار می شود. تیم های هیات فوتبال قم با ۵ و پارسیان شهر قدس با ۲۰ امتیاز به لیگ دسته اول سقوط کرده اند و بنابراین بازی آنها با حریفانشان در هفته پایانی تاثیری در معادلات جدول ندارد.

برنامه مسابقات هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

* هیات فوتبال قم - مقاومت البرز - ساعت ۱۴

* مس سونگون - شهروند ساری - ساعت ۱۵

* فرش آرا - تاسیسات - ساعت ۱۶

* حفاری اهواز - گیتی پسند - ساعت ۱۶

* آتلیه قم - شهرداری ساوه - ساعت ۱۶

* مقاومت قرچک - ارژن شیراز - ساعت ۱۶

* پارسیان شهر قدس - آذرخش بندرعباس - ساعت ۱۶

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و پنجم:

۱- مس سونگون ۶۲ امتیاز

۲- تاسیسات دریایی ۵۶ امتیاز

۳- گیتی پسند ۵۱ امتیاز

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۱۲- ارژن شیراز ۲۴ امتیاز

۱۳- پارسیان شهر قدس ۲۰ امتیاز

۱۴- هیات فوتبال قم ۹ امتیاز