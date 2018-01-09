به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی برای نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: محضر شما بزرگوران، اساتید و دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی، رجال سیاسی، برادران و خواهران ایمانی را در این کنگره عظیم گرامی می داریم.
آیتالله جوادی آملی در این پیام میافزاید: شخصیت آیتالله هاشمی رفسنجانی را کارنامه و دوران پرافتخار ایشان بهخوبی ساخت. هم فیض الهی به حدنصاب به ایشان رسیده و هم ایشان در دریافت این فیض الهی به حدنصاب کوشیده است. اگر ما بخواهیم رابطه آیتالله هاشمی و امام رضوانالله تعالی علیه را به خوبی بررسی کنیم رابطه بعضی از صحابه پیغمبر با رسول الله را باید به درستی ارزیابی کنیم.
در این پیام آمده است: وجود مبارک رسول گرامی «علیه آلاف تحیه و الثنا» وقتی تصمیم گرفت انقلاب عظیم جهانی را احیا کند، مردان پاک و پخته را تربیت کرد و قبل از هر چیز مسجد قبا را در دالان ورودی مدینه بنا نهاد و فرمود این تنها برای نماز و سجده نیست: «فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا» یعنی از این مسجد مردانی که آلوده نیستند و آلودگی را تحمل نمیکنند تربیت می شوند. تنها سخن از دوزخ نرفتن، بهشت رفتن و عبادت نیست. اینها کسانی هستند که شاگردان معصومان مطهر هستند. علو منزلت معصومان را سوره واقعه مشخص کرده است که «لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» یعنی انبیای مطهر، شاگردان متطهر می پرورانند؛ «فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا» در واقع آنکسی که آلودگی اخلاقی، حقوقی، فقهی، سیاسی یا نفوذی دارد، پاک نیست و کسی که پاک نیست نمیتواند انقلاب طیبوطاهر را شکوفا کند.
در پیام قرائتشده آیتالله جوادی آملی در کنگره بزرگداشت آیتالله هاشمی تصریح شده است: آیتالله هاشمی قبل از هر چیزی با امامی ارتباط تنگاتنگ داشت که او از مصادیق بارز پیروان مسجد قبا بود یا همان «فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا»؛ بنابراین نخستین عنصر شناسنامه آیتالله هاشمی طهارت از شرقگرایی، طهارت از غربگرایی، طهارت از اختلاف، طهارت از کینه، طهارت از افراط، طهارت از تفریط است یعنی هسته مرکزی اعتدال، خوی و خلق آیتالله هاشمی بود. «فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا» درست است که ذات اقدس الله همه کمالات را به ذات دارا است و اگر خدا وصفی را و کمالی را به مؤمن اسناد می دهد، در آیه دیگر آن کمال را منحصراً از آن خود می داند و می گوید عزت متعلق به خدا و پیامبر و مؤمنین است، در آیه دیگری آمده «العزّة فللّه العزّة جمیعا». اگر می گوید او «احسن الخالقین» است مشعر به این است که عیسی و امثال عیسی هم خالق هستند یا همان «الله خالق کل شی ء». اگر میگوید به اینکه دیگران هم سهمی از قدرت و قوتدارند در سوره بقره می فرماید «قُوَّةٍ لِلَّهِ جَمیعًا». پس جمیع کمالات به ذات مال خداست و بهتبع موارد فوق، عرض مال مظاهر خلقت اوست، مال انبیا، اولیا و شاگردان اینها هستند. جریان قدرت داشتن و غنی بودن به ذات مال خداست. «عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوی» ذاتاً خداست، بعد جبرئیل است. قبل از جبرئیل وجود مبارک پیغمبر و اهلبیت علیهم الصلوه و علیهمالسلام است؛ اما در حوزهها و دانشگاهها و مسائل زمینی امام «شدیدالقوا» بود و شاگرد خوبی را به نام آیتالله هاشمی تربیت کرد. این موضوع تبدیل شده به «عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوی»؛ در واقع درست است که امام تدریس می کرد و شاگردان زیادی داشت اما بعضی روزی یک ساعت در فقه یا در اصول یا در هر درس خدمت امام بودند اما آیتالله هاشمی رفسنجانی در فقه، اصول، انقلاب ، تدبیر و تربیت، سیاست و طهارت شدید القوا بود. مرحوم امام بهعنوان متعلم شدید القوا جناب آقای هاشمی را به خوبی پرورش داد. در واقع امامی که شدید القوا بود آموزگار ویژه آیتالله هاشمی می شود.
در پیام مذکور تاکید شده است: این هنر کمی نیست آن هم برای کسی که در اوج باشد و سنگینترین مصیبت را تحمل کند و خم به ابرویش نیاورد. این کار کوچکی و آسانی نیست، کسی در قله باشد و به او اهانت بشود، او تحمل کند. در بعضی از روایات فرمودند عطایای ما را مطایای ما تحمل می کنند و رخش میخواهد تا بار رستم بکشد. شخصیتی باید مصدل و صلوات المسلین است فرمود به اینکه من نه بهعنوان یک مورخ، بهعنوان یک امامی که محضر عالم الغیب و الشهادت هستند را خبر میدهم، از زمان آدم تا زمان ما، از زمان ما تا انقراض عالم، این حرف علی حرف تاریخی نیست چون تاریخ از گذشته خبر می دهد نه از آینده؛ تا روز قیامت حرف همین است که علی بن ابیطالب می گوید و آن این است که «عندالله سبحانه تعالی لم یؤت احدا و فرقه خیر ممن مذا و لا ممن بقیع». فرمود بدانید درگذشته تاریخ از زمان آدم تا الان، در آینده تاریخ از الان تا زمان ظهور حضرت و رجعت و قیامت هیچ ملتی با اختلاف به مقصد نمی رسد، با تفرقه به مقصد نمی رسد، با جامه دریدن به مقصد نمیرسد اما با جامه دوختن به مقصد می رسد. باید این نام و یاد راحفظ کنیم. مبادا خدایی ناکرده کاری کنیم، حرفی بزنیم که از قلم و قدم ما بوی اختلاف و جدایی مسوولان به مشمام برسد وگرنه رهبر اگر علی بن ابیطالب هم باشد شکست قطعی است، مگر علی بن ابیطالب بعد از پیغمبرنظیری داشت، مگر حکومت او شکست نخورد. داشتن رهبر خوب یکطرف قضیه است اما اگر خدایی ناکرده اختلاف رخنه کند، تا انسجام نباشد تا وحدت نباشد شکست قطعی است.
این پیام میافزاید: مطلبی نورانی علی صلوات الله و سلاماللهعلیه دارد فرمود من را تنها نگذارید، اختلاف نکنید و گرنه این اکاسره شرق و قیاسره غرب حمله می کنند و می تازند و شما را برده خود قرار می دهند. فرمود شما یک دوره ابراهیم خلیل را دیدید با جلال و شکوه بود، خلیل من همه بتهای آذری بشکست آن دوره را دیدید، بعد فرزندان او یکی پس از دیگری به مقام والای نبوت و رسالت امامت رسیدند، محفوظ بودند بعد اختلاف رخنه کرد، کسرای های ایران از شرق حمله کردند، قیصرهای روم از غرب حمله کردند و شما حجازیها را در حیات خلوت خفه کردند، از پیغمبرزادهها و از امامزادهها اینها چارمینار درست کردند. این بیان نورانی علی در نهجالبلاغه است. در خطبه قاصعه فرمود مگر پیغمبرزادهها را امامزادهها را چارمینار نکردند. اصحاب دور نکردند اصحاب وبر نکردند.
آیتالله جوادی آملی در پیام خود با بیان اینکه اصحاب دور و وبر دو گروه از چهار بیدار هستند، تاکید میکند: این چهار بیدارها یا مسئول تراشیدن موی روی سینه شتر هستند، این قسمت جلوی سینه شتر را وبر میگویند، پشمهایی که این قسمت روییده میشود نرم است و لطیف و بادوام می گویند عبای وبری، پارچه وبری، قدک وبری از این پارچهها، از این پشمها وقتی نخ درست کردند و پارچه دوختند پارچه وبری می گویند. کسانی که مسئول تراشیدن این قسمت موی سینه شتر هستند آنها را اصحاب وبر می گفتند. کسانی که مسئول درمان زخم پشت شتر بودند آنها را اصحاب دبر می گفتند، در نهجالبلاغه یعنی کلام علی آمده اینها که چهار بیدار شدند پیغمبرزاده بودند، اینها امامزاده بودند. اگر خدایی ناکرده غرب و شرق پیدا شود خیلی مسئولین را ماشین شور می کنند پس حواستان جمع باشد. آن روز کار ماشین شوری همان چهار بیداری بود، نه در کلام علی تردید است نه در نهجالبلاغه او تردید است، نه در این خطبه قاصعه که فرمود مواظب باشید. ما مشترکات فراوانی داریم اما یک هاشمی میخواهد که تحمل کند. اگر اکنون می گوییم «سلامالله علیهن یبعث حیا» خوب زندگی کرد، خوب دین را شناخت، خوب ۸ سال دفاع کرد، خوب تا پایان عمر بابرکت ۸۰ و اندی سال با طهارت گذراند.
این پیام میافزاید: در پایان از همه بزرگوارانی که با ایراد مقال یا ارائه مقالت بر وزن علمی نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی افزودند حقشناسی می کنیم، از بیت مکرم و عزیز و محبوب ایران، از بیت آیتالله هاشمی حقشناسی می کنیم و از علما به خصوص قدردانی می کنیم که این یاد را انشالله امیدوار هستیم سالیان متمادی زنده نگه بدارید و زنده نگهداشتن نام آیتالله هاشمی به احیای میراث انقلابی او، فرهنگی او، فقهی او، اخلاقی او، فلسفی او کلامی او و نظامی او و جهادی اوست.
