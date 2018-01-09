به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «هوادار» درباره فردی است که هوادار متعصبی است ولی خیلی وقت است نتوانسته به شکل متعصبانه ای از تیم مورد علاقه اش طرفداری کند و به طور مثال صندلی بشکند و یا به تیم مقابل ناسزا بگوید. وی به دکتر مراجعه کرده و برای او درددل می کند.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید

/مردی در حال گریه است و صدای هق هق اش می آید.

- خیلی خوب خیلی خوب...آروم باش و به من بگو مشکلت چیست؟

* من یه جوری شدم دکترجون... من تو دوست و رفقام معروف بودم به غیرت و تعصب اما حالا دیگه نمی تونم مثل سابق باشم.

- غیرت و تعصب روی چی؟

*رو هر چی... رو هر چی... من یه هوادار دو آتیشه فوتبالم... همه بازی ها رو هم می رم استادیوم. از بازیکن های تو زمین بیشتر ورجه وورجه می کنم. صدام آقای دکتر تا دو تا استادیوم اونورتر هم میره.

- خشونت هم به خرج میدی؟

*ای بابا دکترجون پرت کردن دو تا نارنجک و سنگ و بطری آب هم شد خشونت؟ این نمک بازیه...