به گزارش خبرگزاری مهر، اگر کارلو آنچوتی، سرمربی ایتالیایی که سابقه کار در تیم رئال مادرید را هم دارد، خودش را این طور معرفی کرده بود که توانایی کار در شرایط پیچیده را دارد، زین الدین زیدان شرایطی کاملا متفاوت پیدا کرده است.

در بازی با سلتاویگو، زیدان یک بار دیگر نشان داد که تعویض‎هایش تاثیرگذار نیست. اگرچه رئال مادرید مالکیت توپ را در اختیار داشت و در نیمه اول گل زد، از دقیقه ۴۶ تا زمانی که سوت پایان بازی زده شود، سلتا بیشتر توپ و میدان را اداره می‏‌کرد و کار را برای قهرمان جام جهانی باشگاه‎ها بسیار سخت کرده بود. در واقع به راحتی می‎توان گفت بعد از نیمه تیم زیدان از هم متلاشی شد.

با وجود این که این تیم از نظر نتیجه از حریف پیش بود، تیم میزبان در نیمه دوم کار را به تساوی کشاند و سرمربی فرانسوی تصمیم گرفت از بازیکنان روی نیمکتش استفاده کند تا شرایط را تغییر دهد.

برای زیدان این موضوعی تازه نیست و او در ۲۹ بازی اخیر تا قبل از دقیقه ۷۰ بازی‌ها تنها ۶ تعویض انجام داده است. این یعنی او توانایی تغییر شرایط بازی با تعویض‎هایش را ندارد.