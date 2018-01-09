۱۰۰ هزار تخت درمانی کم داریم/ تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح سه‌شنبه در بازدید از بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان اظهار داشت: در دولت یازدهم حدود ۲۴ هزار تخت به تخت‌های کشور اضافه شد و در دولت دوازدهم نیز پیش‌بینی شده که تا پایان دولت ۲۰ هزار تخت دیگر به بیمارستان‌های کشور اضافه شود.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی در سطح کشور کم داریم که امیدواریم با تکمیل و احداث بیمارستان‌های جدید این مشکل تا حدود زیادی برطرف شود.

رئیسی تصریح کرد: یکی از درخواست‌های ما افزایش و تامین نیروی انسانی در بخش درمان در سطح کشور است که با توجه به مجوزهای صادر شده در بحث تامین نیروی انسانی نیز راهکارهایی ارائه شده است.

وی گفت: در سطح استان بوشهر اتفاقات خیلی خوبی در بخش بهداشت و درمان رخ داده و تعداد تخت‌های بیمارستانی افزایش پیدا کرده، به طوری که با شروع دولت یازدهم، ضریب تخت ما هشت دهم به ازای هر هزار نفر بود، اما امروز این امر به یک و ۵۶ صدم درصد رسیده است.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مجوز احداث دو بیمارستان خصوصی در شهرستان دشتستان و دو بیمارستان در سطح شهر بوشهر داده شده است که انتظار داریم تا پایان ساخت این بیمارستان‌ها، میانگین تخت‌های استان بوشهر به میزان ۲.۲ خواهد رسید که از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

وی همچنین در بازدیدی که از بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان به عمل آورد، گفت: این بیمارستان با توجه به اینکه طی ۴ ماه گذشته کلنگ‌زنی آن آغاز شده، تجهیز کارگاه صورت گرفته و عملیات اجرایی آن شروع شده و روند پیشرفت آن تا الان بر اساس برنامه زمانبندی مطلوب است.

وی گفت: این بیمارستان قطعا یکی از بیمارستان‌های خیلی خوب و مرجع استان بوشهر خواهد شد و قابلیت این را خواهد داشت که به عنوان یک بیمارستان ارجاعی و حتی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

در بازدید از پروژه در حال احداث بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، فرماندار و معاون سیاسی و عمرانی فرمانداری، سرپرست شبکه بهداشت و درمان، بخشدارمرکزی و شهردار، معاون وزیر بهداشت را همراهی کردند.