هاشمی تمام وجودش امید بود و هرگز آن را از دست نداد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت آستان حضرت امام (ره) صبح امروز در همایش بزرگداشت سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: صحبت درباره هاشمی سهل ممتنع است. بحث جامع درباره هاشمی، نیازمند احاطه کامل بر شخصیت وی است.

وی افزود: نمی توان همه هاشمی را در یک صفت خلاصه کرد اما یکی از وجوه ممتاز شخصیتی و یکی از امهات ویژگی های وی، این بود که هاشمی تمام وجودش امید بود و در هیچ شرایطی امید به آینده را از دست نمی داد.

سیدحسن خمینی ادامه داد: هاشمی به خدا خوش بین بود، این صفت را به شدت در امام هم دیدیم و اساسا یکی از توصیه هایی است که اولیای الهی به ما داشته اند.

تولیت آستان امام خمینی تصریح کرد: هاشمی به فهم عامه مردم مطمئن بود. هاشمی معتقد بود که خرد مردم خطا نمی کند.

وی با بیان اینکه هاشمی به راه و روش خود اطمینان داشت و معتقد بود که آنچه می گوید و آنچه انجام می دهد درست است، گفت: هیچ وقت از هاشمی ندیدم که بگوید من همان حرف هایی که قبلا زده ام، تغییر نکرده اما در گذر زمان آنچه می گفت، میان خود و خدایش حجت داشت.

وی دلیل اعتراضات و اغتشاشات اخیر در کشور را پمپاژ ناامیدی در جامعه دانست و گفت: برای جلوگیری از هر اغتشاشی لازم است که در جامعه امید وجود داشته باشد. هاشمی بحث توسعه، سازندگی و رفاه مردم را از شروط لازم برای حیات یک جامعه می دانست.

سید حسن خمینی گفت: اگر احساس کنیم که فردا از امروز بهتر است، آن وقت می توانیم بگوییم که جامعه دارای روح امید است.