‌به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی جدول سینمای رسانه ها در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر طی مراسمی با حضور تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های جشنواره سی و ششم و اهالی رسانه، صبح فردا چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و جدول نمایش فیلم‌ها در سینمای رسانه‌ها (پردیس ملت) پس از آن منتشر می‌شود.

اجرای این مراسم را محمدحسین میثاقی گزارشگر برنامه ۹۰ و مجری برنامهٔ فوتبال ۱۲۰ برعهده خواهد داشت.

قرار است سایت آپارات مراسم قرعه‌کشی جدول برنامه‌های جشنواره در سینمای رسانه‌های گروهی را به صورت زنده پخش کند. امسال جدول نمایش فیلم‌های جشنواره ملی فیلم فجر در سینمای رسانه به وسیله قرعه‌کشی تنظیم خواهد شد.

در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر ۲۲ فیلم بلند سینمایی، یک انیمیشن و ۲ فیلم مستند به همراه ۴ فیلم کوتاه روی پرده خواهند رفت.

سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار خواهد شد.