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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۸

در قالب سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

محمدحسین میثاقی مجری مراسم قرعه‌کشی سینمای رسانه‌ها شد

محمدحسین میثاقی مجری مراسم قرعه‌کشی سینمای رسانه‌ها شد

محمدحسین میثاقی صبح فردا چهارشنبه ۲۰ دی ماه مراسم قرعه‌کشی جدول سینمای رسانه‌ها در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر را اجرا خواهد کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه‌کشی جدول سینمای رسانه ها در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر طی مراسمی با حضور تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های جشنواره سی و ششم و اهالی رسانه، صبح فردا چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و جدول نمایش فیلم‌ها در سینمای رسانه‌ها (پردیس ملت) پس از آن منتشر می‌شود.

اجرای این مراسم را محمدحسین میثاقی گزارشگر برنامه ۹۰ و مجری برنامهٔ فوتبال ۱۲۰ برعهده خواهد داشت.

قرار است سایت آپارات مراسم قرعه‌کشی جدول برنامه‌های جشنواره در سینمای رسانه‌های گروهی را به صورت زنده پخش کند. امسال جدول نمایش فیلم‌های جشنواره ملی فیلم فجر در سینمای رسانه به وسیله قرعه‌کشی تنظیم خواهد شد.

در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر ۲۲ فیلم بلند سینمایی، یک انیمیشن و ۲ فیلم مستند به همراه ۴ فیلم کوتاه روی پرده خواهند رفت.

سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4195202

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