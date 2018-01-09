۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

توریسم رویداد راهکاری برای جذب گردشگری است

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران، توریسم رویدادها را راهکاری برای جذب گردشگران برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعدازظهر سه شنبه در آیین تجلیل از برگزارکنندگان جشنواره موسیقی البرزنشینان لیلم از قابلیت های این جشنواره برای جذب گردشگران خبر داد و افزود:امادگی داریم تا این رویداد در تقویم گردشگری استان قرار گیرد.

دلاور بزرگ نیا افزود:توریسم رویدادها در کشورهای دنیا راهکاری برای جذب گردشگران محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به حضور ۳۰۰ هنرمند در این رویدادافزود:استقبال مردمی از این جشنواره کم نظیر بود.

احد جاودانی افزود:در سه روز برپایی این رویداد شاهد اجرای ۴۶ گروه موسیقی در چهار شهر مازندران بودیم.

مجتبی اکبری مدیرعامل هلال احمر مازندران هم به هنرمندان موسیقی استان پیشنهاد کرد آثاری که دوستی و نوعدوستی را تقویت کنند مورد حمایت این جمعیت قرار خواهند گرفت.

