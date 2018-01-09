اهدای کارت خرید جهیزیه به مددجویان از سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر گفت: این طرح با هدف ارتقا کیفیت خدمات و خرید کالاهای مورد نیاز بر اساس سلیقه مددجو اجرا می‌شود.

وی افزود: بر این اساس کمیته امداد در حال امضا تفاهم‌نامه همکاری با فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان کالا است تا مددجو با توجه به نیاز و بر اساس سلیقه خود برای خرید جهیزیه به فروشگاه‌ طرف قرارداد مراجعه کند.

رهبر با اعلام اینکه تا پایان امسال باید ۸۰ هزار سری جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج به جوانان مددجو و نیازمند متقاضی اهدا شود گفت: در ۹ ماهه نخست امسال۳۲ هزار سری جهیزیه به افراد متقاضی پرداخت شد.

وی بابیان اینکه امسال ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج مددجویان اختصاص‌یافته است گفت: از این رقم ۱۴۰ میلیارد تومان از بودجه دولت و همچنین ۶۰ میلیارد تومان هم از طریق مشارکت‌های مردمی تأمین می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مورد نظر نیز برای پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان مددجو توسط صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت پرداخت می‌شود.

وی با اعلام اینکه از ابتدای شکل‌گیری کمیته امداد تاکنون دو میلیون سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان اهداشده است گفت: از سال ۱۳۷۰سرعت توزیع جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج افزایش یافت و هدف‌گذاری آن دقیق‌تر شد.

رهبر با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۲۰ هزار سری جهیزیه به متقاضیان اهدا شد گفت: به دلیل کمبود منابع مالی تعداد زیادی از مددجویان در صف دریافت جهیزیه بودند که خوشبختانه اسفند سال ۹۵ به تمام متقاضیانی که از چهار سال پیش از آن در صف بودند جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج پرداخت شد.هم‌اکنون، جوان مددجویی پشت صف دریافت جهیزیه یا کمک‌هزینه ازدواج نیست

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد درباره گروه‌های هدف دریافت کننده کمک هزینه جهیزیه و ازدواج گفت: دختران تحت حمایت، فرزند ذکور مددجو، دختران و پسران نیازمند غیر مددجو و زنان سرپرست خانوار تحت حمایت که قصد ازدواج مجدد دارند چهار گروه هدف هستند.

رهبر بابیان اینکه جهیزیه‌های اهداشده شامل ۱۴ قلم کالای ضروری و ابتدایی زندگی شامل یخچال و فریز، اجاق‌گاز، تلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباس‌شویی و فرش می‌شود گفت: باهدف حمایت از تولید داخل، جهیزیه‌های اهدایی از کالاهای ایرانی تهیه می‌شود.

وی ارزش واقعی هر سری جهیزیه را شش تا هفت میلیون تومان اعلام کرد و افزود: البته با توجه به کمک خیران و موسسه‌های خیریه مانند حضرت رقیه، عترت فاطمی و ابو تراب با این نهاد همکاری می‌کنند. و تخفیف‌های ویژه تولیدکنندگان ایرانی هزینه تمام‌شده هر سری جهیزیه حدود ۲.۵ میلیون تومان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امدادبابیان اینکه خدمات کمیته امداد فقط به اهدای جهیزیه یا کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان محدود نمی‌شود افزود: زوج‌های مددجو از مشاوره‌های قبل، حین و بعد از ازدواج این نهاد استفاده می‌کنند به‌طوری‌که آمار طلاق در مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار طلاق در کشور و کمتر از یک درصد است.

رهبر درباره اهدا جهیزیه یا کمک‌هزینه ازدواج به جوانان نیازمندی که تحت حمایت کمیته امداد نیستند گفت: پس از مراجعه این افراد به دفاتر این نهاد، وضعیت آنها بررسی و پس از آن، خدمت موردنظر به آنها اهدا می‌شود.