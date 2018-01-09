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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۷

معاون نیروی انسانی نزاجا:

محوریت طرح های لبیک نزاجا، نیروی انسانی است

محوریت طرح های لبیک نزاجا، نیروی انسانی است

سنندج- معاون نیروی انسانی نزاجا گفت: به دلیل اهمیت سرمایه و نیروی انسانی، نزاجا اقدام به طرح ریزی طرح های لبیک کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی سامانی امروز سه شنبه در همایش سرانگشتان قرارگاه تاکتیکی لشکر ۲۸ پیاده کردستان گفت: سرمایه انسانی در تمامی سازمان ها اعم از سازمان های تجهیزات محور و هم تشکلیلات نیروی انسانی محور دارای ارزش و اهمیت بسیار بالایی است.

وی عنوان کرد: به هر میزان ماموریت و نقش آن سازمان مهم تر و حساس تر باشد نقش سرمایه انسانی به عنوان یکی از منابع سازمان ها اهمیتی بیشتری خواهد داشت.

وی بیان کرد: فرماندهان و مدیران ما درسازمانی هم چون ارتش که سازمانی نیروی انسانی محور است ماموریت و مسئولیت حساس و خطیر توام با مخاطره دارند.

معاون نیروی انسانی نزاجا  ادامه داد: به دلیل اهمیت نیروی و سرمایه انسانی ، نیروی زمینی ارتش طرح های لبیک را طرح ریزی کرده و به اجرا درآورده است.

امیر سامانی اضافه کرد: از۲۴ طرح ، ۱۹ طرح نقش و محوریت آنها مربوط به نیروی انسانی است و پنح طرح دیگر نیز به نوعی در حوزه نیروی انسانی در مورد آن بحث می شود.

کد مطلب 4195478

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