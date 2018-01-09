محوریت طرح های لبیک نزاجا، نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی سامانی امروز سه شنبه در همایش سرانگشتان قرارگاه تاکتیکی لشکر ۲۸ پیاده کردستان گفت: سرمایه انسانی در تمامی سازمان ها اعم از سازمان های تجهیزات محور و هم تشکلیلات نیروی انسانی محور دارای ارزش و اهمیت بسیار بالایی است.

وی عنوان کرد: به هر میزان ماموریت و نقش آن سازمان مهم تر و حساس تر باشد نقش سرمایه انسانی به عنوان یکی از منابع سازمان ها اهمیتی بیشتری خواهد داشت.

وی بیان کرد: فرماندهان و مدیران ما درسازمانی هم چون ارتش که سازمانی نیروی انسانی محور است ماموریت و مسئولیت حساس و خطیر توام با مخاطره دارند.

معاون نیروی انسانی نزاجا ادامه داد: به دلیل اهمیت نیروی و سرمایه انسانی ، نیروی زمینی ارتش طرح های لبیک را طرح ریزی کرده و به اجرا درآورده است.

امیر سامانی اضافه کرد: از۲۴ طرح ، ۱۹ طرح نقش و محوریت آنها مربوط به نیروی انسانی است و پنح طرح دیگر نیز به نوعی در حوزه نیروی انسانی در مورد آن بحث می شود.