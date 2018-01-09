دوره دخالت ابرقدرتها در ایران گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جک استراو وزیر امور خارجه سابق انگلیس و لرد لامونت نماینده ویژه نخست وزیر این کشور بعد از ظهر امروز (سه شنبه 19 دی ماه) با مصطفی کواکبیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس دیدار و گفت وگو کردند.

جک استراو در ابتدای این دیدار با اشاره به جایگاه مجالس دو کشور در تسهیل همکاری‌های فیمابین گفت: چند سال پیش که روابط ایران و انگلیس با مانع روبرو شده بود این پارلمان ها و گروه های دوستی پارلمانی بودند که پیشقدم شده و برای تقویت روابط اقدام کردند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر مثبت بر جام بر همکاری های فیمابین گفت: انگلیس برجام را سندی مهم و تاثیر گذار در صلح و امنیت بین الملل می شمارد و از حفظ این سند و اجرای همه تعهدات مندرج در آن حمایت می کند.

استراو افزود: از مشکلات بانکی بر سر راه همکاری های اقتصادی فیمابین مطلع هستیم اما امیدواریم با گفت وگوهای جاری میان مقامات بانکی دو کشور این موانع برطرف شوند.

وزیر خارجه سابق انگلیس در پایان گفت: دولت و پارلمان انگلیس اراده قوی برای تقویت روابط خود با ایران دارند و حمایت انگلیس از حفظ بر جام نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.

لرد لامونت نماینده ویژه نخست وزیر انگلیس نیز در دیدار بر ضرورت تقویت همکاری های فیمابین در عرصه هایی مانند سلامت و همکاری های بانکی تاکید کرد و گفت: حوزه سلامت و درمان و بیمه های همگانی موضوعی مهم در دو کشور است و تجربیات خوبی نیز در ایران و انگلیس در این مورد وجود دارد لذا ما از توسعه همکاری ها در این حوزه استقبال می کنیم. وی افزود. امیدواریم بسترهای همکاری های بانکی نیز در دو طرف مهیا شود تا همکاری های اقتصادی فیمابین تسهیل شده و پیش برود.

کواکبیان رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه پرفراز و نشیب روابط دو کشور گفت: بعد از یک دوره رکود، بعد از برجام و برقراری مجدد روابط فیمابین، همکاری های دو کشور در برخی زمینه های اقتصادی و سیاسی پیشرفت خوبی داشته است.

وی افزود: نباید مواضع دولت انگلیس در موضوعات مختلف طوری باشد که به این دستاورد خدشه ای وارد نماید.

کواکبیان همچنین گفت: روابط پارلمانی روابط ملت ها با یکدیگر است لذا ما از توسعه روابط پارلمانی فیمابین و ارتقاء سطح دیپلماسی پارلمانی ایران و انگلیس استقبال می کنیم.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در ادامه با اشاره به همکاری های اقتصادی دو کشور بعد از برجام گفت: استفاده از ظرفیت های بر جام به مواضع مثبت انگلیس و اراده رهبران آن برای تقویت روابط بستگی دارد و در صورت تحقق این موارد می توانیم در حوزه های اقتصادی مورد علاقه طرفین همکاری های بیشتری داشته باشیم.

کواکبیان در ادامه با انتقاد از سیاست های مغرضانه دولت آمریکا، دخالت این کشور در امور داخلی ایران و کشاندن موضوعات داخلی ایران به شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما دخالت آمریکا و حامیان این کشور در امور داخلی خود را محکوم کرده و اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری در امور داخلی ایران دخالت کند.

کواکبیان افزود: مردم ما در سال ۵۷ انقلاب کردند که سرنوشت خود را خودشان تعیین کنند و دیگر دوره دخالت ابرقدرتها در امور داخلی ایران سر آمده است.

شایان ذکر است آقایان علی نجفی خوشرودی و احد آزادی خواه دیگر نمایندگان عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس نیز در این دیدار حضور داشتند.