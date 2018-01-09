۶۲۰ خانوار پرندی تحت پوشش کمیته امداد این شهر قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کیانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: در نخستین گام کمیته امداد پرند، 620 خانوار را زیر پوشش خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک نهاد حمایتی در شهر جدید پرند هفته گذشته افتتاح شده است که زیر نظر استان تهران اداره می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر پرند افزود: این سازمان حمایتی با داشتن 11 پرسنل اداری در نخستین گام خود توانسته است با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند مستقر در پرند 620 خانوار را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه ساختمان این اداره را یک فرد خیر به مدت یک سال اهدا کرده است، تصریح کرد: توجه به رشد خودکفایی و اشتغال‌زایی از مهم‌ترین گام‌های اداره کمیته امداد پرند است که در دستور کار جدی ما قرار دارد.