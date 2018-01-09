مشکلات مردم باید در فضایی آرام توأم با امنیت و آرامش پیگیری شود

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی درگفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: راهبرد ما در کشور باید ایجاد وحدت باشد زیرا راهبرد دشمنان ایجاد تفرقه و جدائی در میان ملت ایران است.

وی افزود: قطعا هرکسی که در راه برقراری وحدت تلاش کند در راستای راهبرد ایجاد وحدت حرکت کرده و هرکسی که به دنبال تفرقه باشد در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم پیگیری مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید در یک فضای آرام، توام با امنیت و آرامش پیگیری شود زیرا ما دسیسه های دشمن را می‌شناسیم و با تمام وجود در مقابل دشمن می‌ایستیم و بار دیگر با اتحاد و وحدت دسیسه های آن را نقش برآب می کنیم.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید به لزوم وحدت گفت: دشمن علیرغم همه فتنه گری ها و آشوب گری ها خود برای بهم زدن امنیت مردم هیچ کاری از پیش نبرده و نخواهند برد چون مردم ما بیدارند و آنجایی که دست دشمن را ببینند با تمام وجود در مقابلش می ایستند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره اینکه امروز در منطقه وجهان پیروزی و برتری در تمامی عرصه ها با جبهه مقاومت است، بیان داشت: خوشبختانه امروز پیروزی، برتری، نصرت و تفوق از آن جبهه ای است که فقط متعلق به یک کشورنیست بلکه این پیروزی متعلق به جبهه بین المللی مقاومت است.

وی با تاکید براینکه این پیروز ها به برکت خون شهدا است، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم دارالولایه سیستان با بصیرت وهوشیاری در مقابل حکومت ستم شاهی ایستادگی کردند و مقاومت این مردم درتاریخ ثبت شده است.

حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: مردم سیستان نسبت به امیرالمومنین(ع) ارادت خاصی داشته اند و دارند تا آنجایی که حاضر شدند از همه وجودشان، زندگیشان، مالشان و جانشان بگذرند تا نسبت به امیرالمومنین(ع) اهانت نشود.

وی افزود: قطعا رفع موانع و مشکلات در منطقه سیستان سبب کاهش مهاجرت و رونق اقتصادی و اجتماعی آن می شود که آستان قدس رضوی به اقتضای ماموریت خود و در پرتو عنایات حضرت امام رضا (ع) به این مردم دلداده به اهل بیت(ع) خدمت رسانی می کند.

وی از ساخت مجموعه فرهنگی و خدماتی در منطقه سیستان از سوی آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: با توجه به اولویت کار فرهنگی و همچنین با توجه به استعداد منطقه سیستان یک مجتمع فرهنگی، اجتماعی، خدماتی به همت آستان قدس رضوی به زودی در منطقه سیستان راه اندازی می شود.