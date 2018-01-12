ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی نمایش فیلم های کوتاه در این دوره از جشنواره گفت: در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر، ۴ فیلم کوتاه حضور دارند که این آثار با نام بسته فیلم های کوتاه در روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۲۰ در پردیس ملت برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در می آید.

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پاسخ به اینکه آیا این بسته در جدول اکران مردمی نیز قرار می گیرد، توضیح داد: از ابتدا هم قرار بود این آثار تنها در سینمای رسانه نمایش داده شود و این درخواست دوستان فیلم کوتاه بود که یک نمایش در سینما رسانه ها و یک سیمرغ داشته باشند.