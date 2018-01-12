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۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

ابراهیم داروغه زاده در گفتگو با مهر:

فیلم‌های کوتاه جشنواره ملی فجر اکران مردمی ندارد/ اهدای یک سیمرغ

فیلم‌های کوتاه جشنواره ملی فجر اکران مردمی ندارد/ اهدای یک سیمرغ

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر اعلام کرد بسته فیلم کوتاه حاضر در این دوره از جشنواره اکران مردمی ندارد و تنها در سینمای رسانه ها به نمایش در می آید.

ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی نمایش فیلم های کوتاه در این دوره از جشنواره گفت: در این دوره از جشنواره ملی فیلم فجر، ۴ فیلم کوتاه حضور دارند که این آثار با نام بسته فیلم های کوتاه در روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۲۰ در پردیس ملت برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در می آید.

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پاسخ به اینکه آیا این بسته در جدول اکران مردمی نیز قرار می گیرد، توضیح داد: از ابتدا هم قرار بود این آثار تنها در سینمای رسانه نمایش داده شود و این درخواست دوستان فیلم کوتاه بود که یک نمایش در سینما رسانه ها و یک سیمرغ داشته باشند.

کد مطلب 4196270

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