بهره گیری از ظرفیت مدیران توسعه گرا در اولویت سازمان مدیریت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اربابی در مراسم معارفه رئیس سازمان مدیریت استان ایلام بر اهمیت رویکرد مدیریت جهاد و اتکا به ظرفیت های داخلی گفت: بهره گیری از ظرفیت مدیران توسعه گرا در اولویت برنامه های این سازمان است.

احمد کرمی معاون امور عمرانی استانداری ایلام نیز در این مراسم با بیان ضرورت برنامه ریزی صحیح برای صرف منابع مالی محدود، گفت: تکمیل زیرساخت ها و فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایه گذاری می تواند در رفع مشکل اقتصادی و حل معضل بیکاری موثر باشد.

رحمت الله قیصوری رئیس سازمان مدیریت استان ایلام در حاشیه این مراسم با تبیین طرح آمایش استان از برنامه های پیش رو برای توسعه استان اظهار داشت: مزیت های نسبی اولویت های استان از جمله طرح های آب و خاک در حوزه آب و کشاورزی، مهار آب های سطحی، توسعه راههای ارتباطی، اتصال استان به شبکه ریلی از اولویت بندی های مورد نیاز استان است.

وی افزود: همچنین در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای اشتغال استان از جمله زیرساخت های که در شهرک های صنعتی مورد نیاز از لحاظ آب، برق، گاز و سایر مواردی که نیاز است از دیگر اولویت های استان است.

امروز در مراسمی با حضور مسئولان استان رحمت الله قیصوری به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام معرفی شد و از خدمات سید اسکندر صیدایی رییس سابق این سازمان تقدیر شد.