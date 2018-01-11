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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

در شورای معادن استان اعلام شد:

دستیابی به ذخایر طلا و مس در البرز/عملکرد معادن نیازمند بازنگری

دستیابی به ذخایر طلا و مس در البرز/عملکرد معادن نیازمند بازنگری

کرج - دستیابی به ذخایر طلا، مس، سرب و منگنز طی اکتشافات جدید در استان موضوعی بود که در شورای معادن اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در جلسه شورای معادن استان که ظهر پنجشنبه در حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه حل مشکلات همچنین تعیین و تکلیف معادن به شوراهای استانی محول شده است.

وی با بیان اینکه با تفویص اختیار به شورای استاتی روند رسیدگی به مسایل مرتبط با معادن کاهش پیدا کرده است، گفت: بر اساس مصوبه ای از شورای عالی معادن بنا شد در استان ها نسبت به ابقا و تمدید قرارداد معادن با ۵۰ درصد پیشرفت اقدامات لازم لحاظ شود.

موفق با اشاره اینکه اینکه در جریان روند و تغییر مسیر آزادراه تهران_شمال با ۴ معدن استان تداخل پیدا کرد که رفع مشکلات ناشی از این امر نیازمند تصمیم گیری و تدبیر مسئولان است، گفت: در اکتشافات جدید معادن در استان به ذخایر طلا، مس، سرب و منگز دست پیدا کرده ایم.

مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: در قوانین مربوط به حوزه معادن مقرر شده پس از استخراج و برداشت بازسازی محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین در ادامه خسرو ارتقائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تاکید بر لزوم تهیه برشی از وضعیت معادن، افزود: عملکرد و فعالیت برخی معادن در البرز نیازمند بازنگری است.

کد مطلب 4196912

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