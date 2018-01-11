دستیابی به ذخایر طلا و مس در البرز/عملکرد معادن نیازمند بازنگری

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در جلسه شورای معادن استان که ظهر پنجشنبه در حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه حل مشکلات همچنین تعیین و تکلیف معادن به شوراهای استانی محول شده است.

وی با بیان اینکه با تفویص اختیار به شورای استاتی روند رسیدگی به مسایل مرتبط با معادن کاهش پیدا کرده است، گفت: بر اساس مصوبه ای از شورای عالی معادن بنا شد در استان ها نسبت به ابقا و تمدید قرارداد معادن با ۵۰ درصد پیشرفت اقدامات لازم لحاظ شود.

موفق با اشاره اینکه اینکه در جریان روند و تغییر مسیر آزادراه تهران_شمال با ۴ معدن استان تداخل پیدا کرد که رفع مشکلات ناشی از این امر نیازمند تصمیم گیری و تدبیر مسئولان است، گفت: در اکتشافات جدید معادن در استان به ذخایر طلا، مس، سرب و منگز دست پیدا کرده ایم.

مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان البرز تاکید کرد: در قوانین مربوط به حوزه معادن مقرر شده پس از استخراج و برداشت بازسازی محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین در ادامه خسرو ارتقائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تاکید بر لزوم تهیه برشی از وضعیت معادن، افزود: عملکرد و فعالیت برخی معادن در البرز نیازمند بازنگری است.