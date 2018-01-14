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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۰

با قابلیت تصویربرداری اسلوموشن؛

موبایل «قاتل آیفون ایکس» رونمایی می شود

موبایل «قاتل آیفون ایکس» رونمایی می شود

به تازگی انتشار تصویری از بسته بندی یک موبایل پرچمدار نشان می دهد این دستگاه قابلیت تصویربرداری اسلوموشن با هزار فریم در ثانیه را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سان، سامسونگ اعلام کرده موبایل های گلکسی و پرچمداران جدیدش یک ماه دیگر به بازار عرضه می شوند. اما به تازگی عکسی از بسته بندی موبایل در فضای مجازی منتشر شده و مشخصات این موبایل را فاش کرده است.

این موبایل که «قاتل آیفون ایکس» لقب گرفته در کنگره جهانی موبایل رونمایی خواهد شد. به هرحال تصویر بسته بندی این موبایل درReddit منتشر شده است.

این موبایل با نمایشگری ۵.۸ اینچی به بازار عرضه می شود. همچنین تصویر نشان می دهد نمایشگرAMOLED دارای کیفیت Quad HD+ است. دوربین جلویی دستگاه ۸ مگاپیکسل و دوربین پشتی آن ۱۲ مگا پیکسل است.

همچنین نوشته های روی جعبه حاکی از آن است که موبایل دارای ویژگی Slow-mo است. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی از آن است که دستگاه می تواند ویدئوهای اسلوموشن با هزار فریم در ثانیه را فیلمبرداری کند.

سامسونگ هنوز قیمت این دستگاه را اعلام نکرده است.

کد مطلب 4198506
شیوا سعیدی

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