موبایل «قاتل آیفون ایکس» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سان، سامسونگ اعلام کرده موبایل های گلکسی S۹ وS۹ پرچمداران جدیدش یک ماه دیگر به بازار عرضه می شوند. اما به تازگی عکسی از بسته بندی موبایل در فضای مجازی منتشر شده و مشخصات این موبایل را فاش کرده است.

این موبایل که «قاتل آیفون ایکس» لقب گرفته در کنگره جهانی موبایل رونمایی خواهد شد. به هرحال تصویر بسته بندی این موبایل درReddit منتشر شده است.

این موبایل با نمایشگری ۵.۸ اینچی به بازار عرضه می شود. همچنین تصویر نشان می دهد نمایشگرAMOLED دارای کیفیت Quad HD+ است. دوربین جلویی دستگاه ۸ مگاپیکسل و دوربین پشتی آن ۱۲ مگا پیکسل است.

همچنین نوشته های روی جعبه حاکی از آن است که موبایل دارای ویژگی Slow-mo است. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی از آن است که دستگاه می تواند ویدئوهای اسلوموشن با هزار فریم در ثانیه را فیلمبرداری کند.

سامسونگ هنوز قیمت این دستگاه را اعلام نکرده است.