۱۵۵ کودک مبتلا به اوتیسم در استان همدان شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، رضا افشاری با بیان اینکه اوتیسم یک اختلال روانی است، عنوان کرد: طرح غربالگری اوتیسم از سال ۹۰در استان همدان آغاز شده و تا کنون ۱۵۵کودک مبتلا به اوتیسم شناسایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه افراد مبتلا به اوتیسم در تعامل اجتماعی، ارتباط و رفتار مشکل دارند، افزود: نشانه‌های این بیماری از قبل ۳ سالگی در فرد ظاهر می‌شود به طوریکه دارای علائمی چون وسواس، حساسیت بالا یا بی‌حسی، بیزاری از تماس جنسی، مشکلات تکلم و مشکل در درک کنایه‌ها است.

افشاری با اشاره به اینکه درمان قطعی برای بیماری اوتیسم وجود ندارد، اضافه کرد: بهترین زمان درمان و شناسایی ۳ تا ۵ سالگی است که از طریق کاردرمانی و گفتاردرمانی عوارض این بیماری کاهش می‌یابد.

