به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، در واکنش به اظهارات و اقدام اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تعلیق موقت تحریم های هسته ای ایران و شروط تعیین شده از سوی وی برای برجام، اظهارداشت: بهترین تعبیری که می توانیم برای این سخنان آقای ترامپ به کار بگیریم، یاوه‌گویی و یاوه سرایی است که از این میزان درک سیاسی و بین المللی برخوردار باشد که یک توافق بین المللی امضاء شده از سوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را اینگونه مورد شرط و شروط قرار دهد.

وی افزود: اینکه باید برخی بندهای برجام حذف شود یا مسائلی اضافه شود، توهماتی است که فقط به آقای ترامپ اختصاص دارد؛ به همین دلیل حتی مشاورین ترامپ هم به او توصیه کرده اند که خارج از نرم بین‌الملل عمل نکند و لذا علی رغم همه تهدیدها و رجزخوانی ها، مجدداً اعلام کردند که فعلاً از برجام خارج نمی شوند و تعلیق تحریم ها ادامه دارد.

بروجردی ادامه داد: اگرچه آمریکا سعی می کند با سوء استفاده از نفوذی که در کشورهای مختلف دنیا دارد و با تهدید و جریمه خیلی از سیستم های بانکی دنیا، تحریم هایی را به لحاظ حقیقی و حقوقی وضع کند و این کار را کرده و همه اینها نیز برخلاف مفاد برجام است و ما هم در جمهوری اسلامی با دقت این موارد را رصد می کنیم و هیئت نظارت بر اجرای برجام نیز این مسئولیت را انجام می دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که در موقع مناسب هر اقدامی که لازم باشد، جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق خود انجام می دهد.

وی درباره مطرح کردن اصلاح ساختار برجام از سوی ترامپ تصریح کرد: برجام یک توافق انجام شده است و نه قابل مذاکره و نه قابل تغییر است و امکان کم و اضافه کردن هیچ چیزی به آن وجود ندارد؛ آنها بحث موشکی را هم مطرح می کنند که آن نیز نه در داخل برجام و نه در خارج از آن قابل مذاکره نیست، چرا که توانمندی موشکی تنها سلاح بازدارنده ما در مقابل تهدیدات مکرر دشمنان است و البته ما پذیرفته ایم که سلاح هسته ای نداشته باشیم، آن هم در شرایطی که در منطقه ای زندگی می کنیم که برخی کشورها سلاح هسته ای دارند.

بروجردی اظهارداشت: ما همچنین پذیرفته ایم که سلاح های شیمیایی، میکروبی و کشتار جمعی نداشته باشیم و به این مسئله متعهدیم و این از پشتوانه فتوای تاریخی مقام معظم رهبری برخوردار است، لذا تنها وسیله ای که از توان بازدارندگی برخوردار باشد و اجازه ندهیم حوادث تلخ دوران جنگ تحمیلی تکرار شود، این است که توانمندی موشکی را در اختیار داشته باشیم و این مورد حمایت جدی مجلس و دولت و مورد وفاق است و این توانمندی جلو خواهد رفت و تکمیل خواهد شد.

تحریم ۱۴ شخص حقیقی و حقوقی نقض برجام است/ آمریکا بازنده اصلی این بازی خواهد بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین درباره اضافه کردن ۱۴ شخص حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم های حقوق بشری از سوی رئیس جمهور آمریکا همزمان با تعلیق تحریم های هسته ای اظهار داشت: این اقدام قطعاً نقض برجام است؛ تخلفات ترامپ در ارتباط با برجام، تخلفات گسترده ای است و به همین دلیل هم چین و هم روسیه و هم اتحادیه اروپا بارها با این سیاست ترامپ مخالفت خودشان را اعلام کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز با دقت در حال رصد است.

بروجردی افزود: این تصور غلطی که آمریکایی ها دارند که اگر از برجام خارج شوند توانمندی هسته ای جمهوری اسلامی کاهش می یابد، کاملاً واهی است؛ به طوری که امروز امکان و قدرت بازگشت ما به شرایط قبل از برجام و بسیار بالاتر از آن، خیلی بیشتر است و علت آن هم مجموعه تحقیقات و توانمندی هایی است که به دلیل کار بر روی سانتریفیوژها انجام داده ایم، بنابراین بازنده قطعی بازی خطرناکی که آمریکا شروع کرده، خودشان خواهند بود.

گزارش حادثه نفتکش را به صحن مجلس ارائه می‌دهیم

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آخرین پیگیری های صورت گرفته در خصوص نفتکش حادثه دیده در چین و مشخص شدن سرنوشت خدمه ایرانی آن گفت: آقای برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از سوی کمیسیون به همراه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اعزام شده و در شانگهای حضور دارد و در حال مذاکره با مقامات چینی است؛ با توجه به اینکه تیم عملیاتی نیز از جمهوری اسلامی اعزام شده و به دنبال کشف سرنوشت ایرانیان مستقر در کشتی است، طبیعتاً تا تکمیل این اطلاعات باید منتظر بمانیم تا بتوانیم به افکار عمومی اطلاع‌رسانی کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی درباره تعلل دولت چین در امدادرسانی به کشتی نفتکش حادثه دیده ایرانی اظهارداشت: شرایط به گونه ای بوده که یک میلیون تن مواد سوختی دچار حریق شده و بر اساس گزارشی که ارائه شده، چینی ها ۱۲ یا ۱۳ کشتی بزرگ آتش خاموش‌کن به منطقه فرستاده اند اما حجم آتش‌سوزی به گونه ای است که به راحتی امکان اطفاء حریق نبوده است.

بروجردی گفت: در آمریکا هم وقتی یک جنگل آتش می گیرد تا ماه ها می سوزد آن هم با وجود امکاناتی که آنها دارند.

وی تصریح کرد: سفیر ما در چین نیز از روز اول حادثه در ارتباط با مقامات چینی تلاش های خود را انجام داده و کارهایی که بتوان انجام داد صورت گرفته، اما به دلیل حجم و ابعاد آتش، به راحتی قابل خاموش کردن نبوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تا قبل از بازگشت هیئت اعزامی به چین، گمانه‌زنی درباره جزئیات حادثه و روند امدادرسانی صحیح نیست و باید تا آن موقع صبر کنیم؛ این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی بررسی می کنیم و به صحن مجلس گزارش خواهیم داد.