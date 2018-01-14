کنفرانس سالانه فلسفه کاربردی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس سالانه فلسفه کاربردی در جنوب شرقی با موضوع فلسفه در زمانهای فوری در دانشگاه کارولینای شمالی در ایالات متحده» ۱۷ آوریل ۲۰۱۸ برگزار میشود.
محور کلی موضوعات شامل فلسفه قاره، فلسفه آمریکا، سنتهای فلسفی، زیباییشناسی، اخلاق کاربردی، فلسفه جنسیت و نژاد و فلسفه سیاسی و اجتماعی است.
دانشگاه کارولینای شمالی با همکاری گروه فلسفه و مرکز اخلاق کاربردی با برگزاری کنفرانس فلسفه کاربردی در جنوب شرقی، از علاقمندان در کلیه رشتههای مرتبط فلسفی جهت ارسال آثار خود دعوت به عمل میآورد. علاقمندان میتوانندآثار خود را به آدرس ایمیل dmajeed@uncc.edu ارسال نمایند. مقالات باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کلمه باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیل jleff@uncc.edu در ارتباط باشید.
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